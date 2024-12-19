Встречая год Змеи, оформите стол в восточном стиле, не забывая о здоровом питании

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Наступающий год Змеи стоит встречать в традиционном восточном стиле, если вы хотите задобрить его хозяина. Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендует немного отойти от привычного формата и среди основных блюд рассмотреть Том Ям, супы с тофу и нори, мидии в скорлупе на кокосовом молоке.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Также для новогоднего стола можно приготовить запеченное мясо в горшочках из тыквы: полезно, вкусно и необычно. На столе должно быть много свежих овощей и зелени.

Диетолог напомнила и про правила здорового питания, чтобы новогоднее застолье не обернулось проблемами со здоровьем. При приготовлении классических салатов, таких как "Оливье" и селёдка под шубой, майонез лучше заменить на греческий йогурт, колбасу на отварное мясо, а картофель — на батат. Также диетолог рекомендует в качестве сладкого десерты из йогурта или кокосового молока.