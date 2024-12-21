Этот трюк сделает сельдь под шубой полезным блюдом

Сельдь под шубой — одно из главных блюд новогоднего стола, но эксперты по питанию отмечают, что этот салат довольно калориен. Можно ли сделать его менее вредным для здоровья, сохранив при этом привычный вкус? Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала рекомендации, как адаптировать рецепт.
Классический состав салата включает сельдь, картофель, яйца, морковь, свёклу и майонез. Дианова считает, что основа достаточно сбалансирована, но предложила заменить картофель на отварной корень сельдерея.
"Корень сельдерея придаёт салату нежный вкус, увеличивает содержание клетчатки, что благотворно влияет на пищеварение", — отметила специалист.
Такая замена сделает блюдо легче и полезнее, сохранив его текстуру и вкусовые качества.
Оптимальный размер порции сельди под шубой составляет 200-300 граммов. Чтобы поддержать баланс, Дианова рекомендует сочетать салат с кусочком цельнозернового хлеба. После этого лучше переключиться на лёгкие овощные закуски, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.
Используя небольшие изменения в рецепте и соблюдая размер порции, можно не только насладиться любимым вкусом, но и сохранить здоровье во время праздников.
«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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