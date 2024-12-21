Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние застолья изобилуют вкусными угощениями, но как избежать переедания и сохранить здоровье? Диетолог Алексей Калинчев дал рекомендации по разумному потреблению еды и напитков в праздники.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Закуски на праздничном столе

Мандарины и шампанское: в меру и не натощак

По словам эксперта, безопасная норма — 1-2 мандарина и пара глотков шампанского. "Цитрусовые и алкоголь нельзя употреблять натощак, это может негативно сказаться на желудке", — подчёркивает диетолог.

Однако, если съесть больше 3-5 мандаринов, возникает риск аллергической реакции. Поэтому важно соблюдать умеренность даже с такими, казалось бы, безобидными продуктами.

Жирные блюда и салаты с майонезом: осторожность не помешает

Жирную и высококалорийную пищу, по мнению Калинчева, лучше вообще не включать в праздничное меню. Такие блюда плохо перевариваются и могут спровоцировать обострения гастрита или панкреатита.

Что касается салатов, особенно заправленных майонезом, их следует употреблять сразу после приготовления.

"Долго стоявшие при комнатной температуре блюда могут стать причиной пищевого отравления", — предостерегает эксперт.

Икра и масло: один бутерброд вместо переедания

Бутерброды с маслом и икрой — неизменный атрибут новогоднего стола, но ими тоже не стоит злоупотреблять. Диетолог советует ограничиться одним бутербродом, чтобы избежать лишних калорий.

Правильное питание в праздники поможет не только сохранить здоровье, но и избежать неприятных последствий в виде тяжести или отравлений.

Уточнения

Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



