Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком

Новогодние застолья изобилуют вкусными угощениями, но как избежать переедания и сохранить здоровье? Диетолог Алексей Калинчев дал рекомендации по разумному потреблению еды и напитков в праздники.
По словам эксперта, безопасная норма — 1-2 мандарина и пара глотков шампанского. "Цитрусовые и алкоголь нельзя употреблять натощак, это может негативно сказаться на желудке", — подчёркивает диетолог.
Однако, если съесть больше 3-5 мандаринов, возникает риск аллергической реакции. Поэтому важно соблюдать умеренность даже с такими, казалось бы, безобидными продуктами.
Жирную и высококалорийную пищу, по мнению Калинчева, лучше вообще не включать в праздничное меню. Такие блюда плохо перевариваются и могут спровоцировать обострения гастрита или панкреатита.
Что касается салатов, особенно заправленных майонезом, их следует употреблять сразу после приготовления.
"Долго стоявшие при комнатной температуре блюда могут стать причиной пищевого отравления", — предостерегает эксперт.
Бутерброды с маслом и икрой — неизменный атрибут новогоднего стола, но ими тоже не стоит злоупотреблять. Диетолог советует ограничиться одним бутербродом, чтобы избежать лишних калорий.
Правильное питание в праздники поможет не только сохранить здоровье, но и избежать неприятных последствий в виде тяжести или отравлений.
Мандари́н — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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