Этот список продуктов поддержит организм во время болезни

Зимой организм часто сталкивается с дефицитом солнца и витаминов, что делает его уязвимым для простуды и гриппа. Однако правильное питание может ускорить выздоровление и укрепить иммунитет на будущее. Диетолог Карина Толентина рассказала, какие продукты особенно полезны в период болезни.
Основа рациона во время простуды — лёгкие и питательные блюда.
Среди них выделяются:
В список рекомендуемых продуктов входят:
Для поддержания водного баланса полезны травяные чаи. Особенно выделяется ромашковый чай, который успокаивает горло и обладает противовоспалительными свойствами.
Мёд тоже занимает важное место в рационе. Он помогает снять воспаление и поддерживает иммунитет, но важно помнить: мёд не стоит добавлять в горячие напитки, так как высокая температура разрушает его полезные свойства.
Правильный выбор продуктов помогает не только быстрее восстановиться после болезни, но и укрепить организм на будущее.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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