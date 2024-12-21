Этот список продуктов поддержит организм во время болезни

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой организм часто сталкивается с дефицитом солнца и витаминов, что делает его уязвимым для простуды и гриппа. Однако правильное питание может ускорить выздоровление и укрепить иммунитет на будущее. Диетолог Карина Толентина рассказала, какие продукты особенно полезны в период болезни.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Главные продукты для восстановления

Основа рациона во время простуды — лёгкие и питательные блюда.

Среди них выделяются:

Нежирные куриные супы и бульоны — помогают восстановить силы, согревают и поддерживают иммунитет.

Жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, укрепляет организм и снимает воспаление.

Большую часть рациона должны составлять овощи, фрукты и травы, насыщенные витаминами, минералами и антиоксидантами.

В список рекомендуемых продуктов входят:

цитрусовые (апельсины, лимоны),

белокочанная капуста и брокколи,

морковь, зелень, киви,

вишня, клюква, черника,

чеснок, красный лук, перец чили,

специи: имбирь и куркума.

Чем утолить жажду

Для поддержания водного баланса полезны травяные чаи. Особенно выделяется ромашковый чай, который успокаивает горло и обладает противовоспалительными свойствами.

Польза мёда и правила его употребления

Мёд тоже занимает важное место в рационе. Он помогает снять воспаление и поддерживает иммунитет, но важно помнить: мёд не стоит добавлять в горячие напитки, так как высокая температура разрушает его полезные свойства.

Правильный выбор продуктов помогает не только быстрее восстановиться после болезни, но и укрепить организм на будущее.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



