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Этот список продуктов поддержит организм во время болезни

1:51
Еда

Зимой организм часто сталкивается с дефицитом солнца и витаминов, что делает его уязвимым для простуды и гриппа. Однако правильное питание может ускорить выздоровление и укрепить иммунитет на будущее. Диетолог Карина Толентина рассказала, какие продукты особенно полезны в период болезни.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Главные продукты для восстановления

Основа рациона во время простуды — лёгкие и питательные блюда.

Среди них выделяются:

  • Нежирные куриные супы и бульоны — помогают восстановить силы, согревают и поддерживают иммунитет.
  • Жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, укрепляет организм и снимает воспаление.
  • Большую часть рациона должны составлять овощи, фрукты и травы, насыщенные витаминами, минералами и антиоксидантами.

В список рекомендуемых продуктов входят:

  • цитрусовые (апельсины, лимоны),
  • белокочанная капуста и брокколи,
  • морковь, зелень, киви,
  • вишня, клюква, черника,
  • чеснок, красный лук, перец чили,
  • специи: имбирь и куркума.

Чем утолить жажду

Для поддержания водного баланса полезны травяные чаи. Особенно выделяется ромашковый чай, который успокаивает горло и обладает противовоспалительными свойствами.

Польза мёда и правила его употребления

Мёд тоже занимает важное место в рационе. Он помогает снять воспаление и поддерживает иммунитет, но важно помнить: мёд не стоит добавлять в горячие напитки, так как высокая температура разрушает его полезные свойства.

Правильный выбор продуктов помогает не только быстрее восстановиться после болезни, но и укрепить организм на будущее.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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