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Вредные привычки на кухне: как разогрев еды может навредить

1:40
Еда

Разогрев еды на следующий день кажется удобным решением, но некоторые продукты могут стать опасными для здоровья. Доктор Стейси Дювенаж, сотрудница Института природных ресурсов Великобритании, рассказала какие блюда лучше не подвергать повторной термической обработке.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Рис: скрытая опасность

Один из самых коварных продуктов — это рис. "Если приготовленный рис оставили при комнатной температуре дольше двух часов, в нём начинают размножаться бактерии, которые не погибают при повторном нагреве", — предупреждает эксперт.

Яйца и грибы: ограниченный срок хранения

Готовые блюда из яиц и грибов "живут" в холодильнике не более суток. Повторный нагрев этих продуктов приводит к разрушению белка, что способствует образованию вредных продуктов окисления.

Овощи, капуста и картофель: когда вред заменяет пользу

Некоторые овощи, такие как капуста и картофель, не переносят повторного разогрева. В капусте полезные нитраты при тепловой обработке превращаются в нитрозамины, разрушающие печень. Картофель, оставленный вне холодильника, становится источником токсичных бактерий, которые могут повредить нервную систему.

Курица: температурный режим имеет значение

Блюда из курицы можно разогревать, но температура обработки должна быть выше 75°C. Только при этом условии можно снизить риск пищевого отравления.

Разогрев еды — привычное дело, но не стоит забывать о правилах хранения и правильной обработке, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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