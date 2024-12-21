Подоконник или холодильник: куда положить фрукты

В новогодние праздники многие запасаются фруктами, чтобы украсить праздничный стол или просто насладиться их вкусом. Однако, чтобы фрукты не испортились раньше времени, важно правильно выбрать место для их хранения. Шеф-повар Денис Сидоркин поделился рекомендациями, как сохранить свежесть и вкус фруктов.
По словам повара, холодильник подходит не для всех продуктов. Например, ананасы, бананы, авокадо и другие тропические фрукты не переносят прохлады. Их лучше хранить в комнатной температуре, положив в коробку и убрав в тёмное место.
"Некоторые фрукты, наоборот, нужно убирать в холодильник, — уточнил Сидоркин. — Это касается винограда и ягод".
Чтобы они оставались свежими, их рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, так как в холодильнике фрукты быстрее сохнут.
Самым универсальным местом для фруктов шеф-повар назвал подоконник. Здесь можно разместить яблоки, апельсины, мандарины, груши, киви, а также ягоды, такие как клубника, голубика и вишня. Температура у окна позволяет сохранить продукты свежими и сочными дольше.
Соблюдая простые правила хранения, вы сможете дольше наслаждаться вкусом и свежестью фруктов, а также сберечь витамины, особенно важные в зимний период.
Фру́кт — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
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