Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыто, почему Анна Седокова не поедет на похороны Яниса Тиммы в Ригу
Чем полезен консервированный тунец для вашего здоровья
Певица Лика Стар раскрыла, как Алла Пугачёва уничтожила её карьеру
Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику
Эти три тренда в интерьере устарели – узнайте, чем их заменить
Простое упражнение для создания идеального пресса
Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана
Простой способ продлить жизнь шин и сэкономить топливо
Европейская автоиндустрия против китайских электромобилей

Подоконник или холодильник: куда положить фрукты

1:31
Еда

В новогодние праздники многие запасаются фруктами, чтобы украсить праздничный стол или просто насладиться их вкусом. Однако, чтобы фрукты не испортились раньше времени, важно правильно выбрать место для их хранения. Шеф-повар Денис Сидоркин поделился рекомендациями, как сохранить свежесть и вкус фруктов.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Холодильник — не для всех фруктов

По словам повара, холодильник подходит не для всех продуктов. Например, ананасы, бананы, авокадо и другие тропические фрукты не переносят прохлады. Их лучше хранить в комнатной температуре, положив в коробку и убрав в тёмное место.

"Некоторые фрукты, наоборот, нужно убирать в холодильник, — уточнил Сидоркин. — Это касается винограда и ягод".

Чтобы они оставались свежими, их рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, так как в холодильнике фрукты быстрее сохнут.

Идеальное место для хранения

Самым универсальным местом для фруктов шеф-повар назвал подоконник. Здесь можно разместить яблоки, апельсины, мандарины, груши, киви, а также ягоды, такие как клубника, голубика и вишня. Температура у окна позволяет сохранить продукты свежими и сочными дольше.

Соблюдая простые правила хранения, вы сможете дольше наслаждаться вкусом и свежестью фруктов, а также сберечь витамины, особенно важные в зимний период.

Уточнения

Фру́кт — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Садоводство, цветоводство
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок Аудио 
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Красота и стиль
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Подоконник или холодильник: куда положить фрукты
Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России
ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии
Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры
Эти три совета сделают вашу дачу уютной и современной
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Витамин Е, калий и полезные жиры: всё, что вы не знали об авокадо
Три способа использования сосновых шишек на даче
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему домашние тренировки часто неэффективны?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.