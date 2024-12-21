Чем полезен консервированный тунец для вашего здоровья

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тунец в консервах — универсальный продукт, который идеально подходит для различных блюд, долго хранится и приносит значительную пользу здоровью. Но что делает его таким особенным?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Консервированный тунец

Богатый источник витаминов и минералов

Консервированный тунец содержит множество ценных питательных веществ. В одной порции (около 85 г) можно найти до 229 МЕ витамина D, что составляет почти 20% от суточной нормы. Этот витамин укрепляет кости, поддерживает работу мышц и иммунной системы.

Кроме того, тунец богат селеном и йодом. Эти элементы играют ключевую роль в здоровье щитовидной железы, а также помогают нормализовать уровень триглицеридов в крови и снизить артериальное давление.

Омега-3: здоровье сердца и мозга

В составе тунца содержатся омега-3 полиненасыщенные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снизить риск сердечных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают когнитивные функции мозга.

Польза для мозга и гормонального баланса

Тунец содержит докозагексаеновую кислоту (ДГК), которая особенно важна для поддержания когнитивных способностей и работы мозга. Эти свойства делают тунец не просто вкусным, но и крайне полезным выбором для здоровья.

Регулярное употребление консервированного тунца помогает укрепить иммунитет, поддерживает работу сердца и мозга, а также обеспечивает организм важными витаминами и минералами.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae). В трибу включают 15 видов, принадлежащих к 5 родам. Эти рыбы сильно варьируются по размеру и массе от 50 см и 1,8 кг (скумбриевидный тунец) до 4,6 м и 684 кг (обыкновенный тунец). Название происходит от др.-греч. θύννος — «тунец».



