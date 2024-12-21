Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Лика Стар раскрыла, как Алла Пугачёва уничтожила её карьеру
Секреты ухода за сельдереем: что нужно знать каждому дачнику
Эти три тренда в интерьере устарели – узнайте, чем их заменить
Простое упражнение для создания идеального пресса
Ледяной спутник Сатурна хранит секреты древнего океана
Простой способ продлить жизнь шин и сэкономить топливо
Европейская автоиндустрия против китайских электромобилей
Чешский композитор Карел Свобода перед смертью позвонил сыну: о чём говорил музыкант
Центробанк пошёл на крайние меры! Эльвира Набиуллина обратилась к Деду Морозу из-за инфляции

Чем полезен консервированный тунец для вашего здоровья

1:39
Еда

Тунец в консервах — универсальный продукт, который идеально подходит для различных блюд, долго хранится и приносит значительную пользу здоровью. Но что делает его таким особенным?

Консервированный тунец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Консервированный тунец

Богатый источник витаминов и минералов

Консервированный тунец содержит множество ценных питательных веществ. В одной порции (около 85 г) можно найти до 229 МЕ витамина D, что составляет почти 20% от суточной нормы. Этот витамин укрепляет кости, поддерживает работу мышц и иммунной системы.

Кроме того, тунец богат селеном и йодом. Эти элементы играют ключевую роль в здоровье щитовидной железы, а также помогают нормализовать уровень триглицеридов в крови и снизить артериальное давление.

Омега-3: здоровье сердца и мозга

В составе тунца содержатся омега-3 полиненасыщенные кислоты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они помогают снизить риск сердечных заболеваний, улучшают кровообращение и поддерживают когнитивные функции мозга.

Польза для мозга и гормонального баланса

Тунец содержит докозагексаеновую кислоту (ДГК), которая особенно важна для поддержания когнитивных способностей и работы мозга. Эти свойства делают тунец не просто вкусным, но и крайне полезным выбором для здоровья.

Регулярное употребление консервированного тунца помогает укрепить иммунитет, поддерживает работу сердца и мозга, а также обеспечивает организм важными витаминами и минералами.

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae). В трибу включают 15 видов, принадлежащих к 5 родам. Эти рыбы сильно варьируются по размеру и массе от 50 см и 1,8 кг (скумбриевидный тунец) до 4,6 м и 684 кг (обыкновенный тунец). Название происходит от др.-греч. θύννος — «тунец».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Подоконник или холодильник: куда положить фрукты
Киев из-за неудач на фронте усилил удары по гражданским объектам России
ВОЗ предупреждает, что мир утопает в тревоге и депрессии
Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры
Эти три совета сделают вашу дачу уютной и современной
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Витамин Е, калий и полезные жиры: всё, что вы не знали об авокадо
Три способа использования сосновых шишек на даче
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему домашние тренировки часто неэффективны?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.