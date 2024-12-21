Холодец и заливное: в чём разница и что полезнее

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец и заливное — два классических блюда, которые часто украшают праздничные столы. На первый взгляд они похожи, но у каждого есть свои особенности, влияющие на вкус, пользу и способ приготовления. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какое из этих блюд полезнее и для кого оно подходит.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ холодец

Различия в приготовлении

Холодец готовят путём длительного варения мясных продуктов в воде. Он застывает за счёт природного желатина, содержащегося в костях и связках. Для заливного используют бульон с добавлением желатина или растительного пектина, такого как агар-агар. Кроме того, если холодец чаще делают из мяса и птицы, то для заливного популярным ингредиентом является рыба.

Какие блюда полезнее

Рыбное заливное считается более диетическим, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или тех, кто придерживается низкокалорийной диеты.

"Растительный агар-агар в составе помогает очистить ЖКТ и сделать блюдо легче для организма", — отмечает Соломатина.

Холодец, напротив, богат легкоусваиваемым коллагеном, который полезен для суставов, кожи и сосудов. Если снять с блюда жир, оно станет менее калорийным и сохранит свои ценные свойства.

Что выбрать для новогоднего стола

Выбор блюда зависит от вкусов и особенностей рациона. Заливное из рыбы подойдёт тем, кто следит за фигурой или придерживается диеты. А холодец на курином или разбавленном мясном бульоне может стать отличным дополнением к застолью с алкоголем.

"Аминокислота глицин в составе холодца помогает организму справляться с похмельем", — пояснила диетолог.

Каждое из блюд заслуживает внимания. Главное — выбирать качественные ингредиенты и учитывать потребности организма.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.



