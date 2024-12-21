Белое или красное? Что выбрать для здоровья

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Вино сопровождает человечество на протяжении тысячелетий, а адепты средиземноморской диеты считают его частью здорового рациона. Но что перевешивает — риски или польза?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красное и белое вино

Польза красного вина: что говорят эксперты

Диетолог Лорен Манакер отмечает, что умеренное потребление красного вина может быть полезным для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

"Красное вино обладает противовоспалительным эффектом, снижает уровень "плохого" холестерина, нормализует давление и уменьшает риск тромбозов, — поясняет кардиолог Рэнди Гулд. — Это связано с высоким содержанием антиоксидантов, таких как ресвератрол и флавоноиды".

Кроме того, в красном вине содержатся танины — вещества из кожицы и косточек винограда, которые защищают клетки организма от окислительного стресса. Ученые также связывают умеренное потребление красного вина с уменьшением риска нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Белое вино: меньше пользы, больше рисков

Белое вино содержит антиоксиданты, но их действие не столь выражено, как у красного.

"Белое вино не оказывает такого же благоприятного воздействия на организм", — утверждают эксперты.

Риски: что нужно знать о вине

Несмотря на полезные свойства, важно помнить, что речь идёт о минимальном потреблении. Злоупотребление вином может привести к нарушению сна, зависимости и серьёзным заболеваниям.

Оптимальная рекомендация - бокал (около 200 мл) сухого красного вина пару раз в неделю. Однако эксперты советуют получать антиоксиданты из других источников: зелени, фруктов, ягод и орехов.

Красное вино может быть дополнением к здоровому рациону, но его употребление должно быть редким и строго умеренным.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



