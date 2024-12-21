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Как приготовить холодец, чтобы он стал настоящей витаминной бомбой

1:31
Еда

Холодец — одно из самых популярных блюд на праздничных и будничных столах в России. Но, несмотря на его полезные свойства, важно помнить о мере в его употреблении. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как приготовить холодец правильно и сколько его можно есть за один раз.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Чем полезен холодец

Холодец ценят за его насыщенный состав.

В нём содержатся:

  • Белок коллаген, который улучшает состояние кожи, суставов и сосудов.
  • Аминокислота глицин, поддерживающая мозговую деятельность.
  • Витамины и минералы, способствующие укреплению костей.

По словам эксперта, правильно приготовленный холодец, особенно из птицы или нежирного мяса, может быть полезным дополнением к рациону.

Сколько холодца можно съесть

Несмотря на всю его пользу, холодец остаётся калорийным блюдом, поэтому злоупотреблять им не стоит.

"Оптимальная порция — 150-200 граммов за один приём пищи", — уточняет Соломатина.

Как сделать холодец более полезным

Диетолог рекомендует уваривать мясо и кости подольше, чтобы бульон был максимально насыщен необходимыми веществами. Этот способ приготовления позволяет увеличить содержание полезных компонентов, делая блюдо ещё ценнее для организма.

Холодец может быть не только вкусным, но и полезным при правильном приготовлении и умеренном потреблении.

Уточнения

Глици́н — простейшая органическая алифатическая аминокислота с химической формулой C2H5NO2, относящаяся к классу производных карбоновых кислот. Имеет вид бесцветных кристаллов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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