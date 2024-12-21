Кому придётся отказаться от икры за новогодним столом

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — традиционный атрибут новогоднего стола, но подходит ли она всем? Этот питательный продукт богат белками, жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева объяснила, что даже такая полезная еда может навредить, если употреблять её неправильно или при наличии определённых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Кому икра противопоказана

Людям с аллергией на морепродукты красную икру категорически нельзя включать в рацион. Кроме того, из-за высокого содержания соли она противопоказана при хронических заболеваниях печени и почек.

"Перед включением икры в рацион, особенно если есть сомнения или ограничения по здоровью, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом", — отметила Белева.

Риски для гипертоников и сердечников

Особую осторожность следует проявить людям с гипертонией и повышенным уровнем холестерина. Избыточное употребление икры может ухудшить состояние сосудов, повысить давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Икра и здоровье беременных

Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется злоупотреблять этим деликатесом. Высокое содержание соли может негативно повлиять на организм матери и ребёнка.

Полезные свойства и ограничения

Несмотря на богатый состав, икра подходит не всем. Включение этого продукта в рацион должно быть умеренным и обоснованным с точки зрения здоровья. Новый год — это время радости, но здоровье важнее, чем традиции.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



