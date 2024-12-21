Кому придётся отказаться от икры за новогодним столом

Красная икра — традиционный атрибут новогоднего стола, но подходит ли она всем? Этот питательный продукт богат белками, жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева объяснила, что даже такая полезная еда может навредить, если употреблять её неправильно или при наличии определённых заболеваний.
Людям с аллергией на морепродукты красную икру категорически нельзя включать в рацион. Кроме того, из-за высокого содержания соли она противопоказана при хронических заболеваниях печени и почек.
"Перед включением икры в рацион, особенно если есть сомнения или ограничения по здоровью, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом", — отметила Белева.
Особую осторожность следует проявить людям с гипертонией и повышенным уровнем холестерина. Избыточное употребление икры может ухудшить состояние сосудов, повысить давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется злоупотреблять этим деликатесом. Высокое содержание соли может негативно повлиять на организм матери и ребёнка.
Несмотря на богатый состав, икра подходит не всем. Включение этого продукта в рацион должно быть умеренным и обоснованным с точки зрения здоровья. Новый год — это время радости, но здоровье важнее, чем традиции.
Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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