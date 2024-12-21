Забудьте о мифах: чем гранат действительно полезен для здоровья

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранат называют одним из самых полезных фруктов. Он богат витаминами и микроэлементами, которые положительно влияют на здоровье. Однако не все знают, для чего этот фрукт действительно полезен, а кому стоит избегать его употребления. Специалисты Роскачества раскрыли нюансы.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Мифы и реальность: гранат и гемоглобин

В Сети часто утверждают, что гранат помогает быстро поднять уровень гемоглобина. Однако нутрициолог Татьяна Пономарева опровергла этот миф: "Для повышения гемоглобина лучше подойдут яблоки и цитрусовые".

Но гранат заслуживает внимания по другим причинам. Этот фрукт полезен для женского здоровья, благодаря маслам в его косточках, которые поддерживают гормональный баланс.

Гранат и женское здоровье

"Гранат помогает нормализовать уровень эстрогенов в женском организме, — отмечает специалист Роскачества. — Его особенно рекомендуют женщинам во время менструации, в менопаузе и в период климакса".

Масла и фитоэстрогены из граната входят в состав многих добавок, облегчающих гормональные изменения.

Природный инсулин для диабетиков

Гранат полезен и для людей с диабетом или преддиабетом. Этот фрукт называют природным инсулином. Врачи советуют употреблять по половине столовой ложки гранатового сока четыре раза в день перед едой. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Кому стоит избегать граната

Несмотря на пользу, гранат подходит не всем. Его не рекомендуется употреблять людям с повышенной кислотностью желудка или аллергией. Перед включением фрукта в рацион лучше проконсультироваться с врачом.

Гранат остаётся ценным источником витаминов и микроэлементов, но важно знать, как правильно его использовать для максимальной пользы.

Уточнения

Гемоглоби́н — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях.



