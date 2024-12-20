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Простая альтернатива макаронам, которая улучшит ваше питание

1:37
Еда

Хлеб и макароны — привычные продукты в рационе большинства людей, но их польза для организма оставляет желать лучшего. Доктор Елена Малышева назвала продукт, который может стать отличной заменой быстрым углеводам.

чечевица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чечевица

Почему стоит выбрать чечевицу

По мнению эксперта, идеальным выбором для тех, кто придерживается здорового образа жизни, являются бобовые, а особенно чечевица. Этот продукт богат витаминами, микроэлементами и грубой клетчаткой.

"Всего в 100 граммах чечевицы содержится три суточные нормы грубой клетчатки, — отметила Малышева. — Она набухает в желудке, предотвращает всасывание холестерина и помогает выводить шлаки из организма".

Неожиданное свойство чечевицы

Помимо влияния на пищеварение и уровень холестерина, чечевица обладает ещё одним важным преимуществом. Её регулярное употребление снижает риск развития онкологических заболеваний. Это связано с высоким содержанием неперевариваемых пищевых волокон, которые положительно влияют на здоровье организма.

Чем заменить хлеб и макароны

Сделать рацион более полезным просто: замените привычные углеводы чечевицей. Её можно добавлять в супы, салаты или использовать как гарнир. Это не только разнообразит питание, но и сделает его более полезным для здоровья.

Включение чечевицы в рацион — шаг к более здоровой жизни, поддержанию нормального уровня холестерина и профилактике серьёзных заболеваний.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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