Что едят на завтрак люди, которые живут дольше всех

Мардж Джеттон из калифорнийского города Лома-Линда, одного из регионов "голубых зон", делится секретами своих пищевых привычек. Эти зоны известны высокой продолжительностью жизни их жителей. Как выяснили эксперты, один из главных секретов долголетия Мардж — её утренний рацион.

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Почему овсянка так полезна

На завтрак долгожительница неизменно выбирает овсяную кашу. Этот простой, но питательный продукт обладает уникальными свойствами:

помогает поддерживать крепкий иммунитет,

нормализует уровень холестерина,

обеспечивает стабильную работу сердца.

Овсянка прекрасно сочетается с фруктами, ягодами, орехами и семенами, что делает её ещё более полезной.

"Овсянка — отличный выбор для завтрака, особенно для тех, кто хочет продлить жизнь", — отметила диетолог Хелен Белл.

Не только каша: напиток и другие привычки

Вместо чая или кофе Мардж Джеттон предпочитает несладкий сливовый сок. Кроме того, её рацион основан на растительных продуктах, а суточное потребление калорий ограничено.

Долголетие Мардж связано не только с едой. Ежедневно она пьёт минимум 6 стаканов воды, рано встаёт, проводит много времени с семьёй и сохраняет активный образ жизни.

Пример для подражания

Как отмечают исследователи, подобные привычки характерны для многих жителей Лома-Линды. Это подтверждает их эффективность и связь с долгой жизнью. Мардж Джеттон показывает, что простые изменения в питании и образе жизни могут стать основой для крепкого здоровья и активного долголетия.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



