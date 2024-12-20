Не любите рыбу? Эти продукты заменят её и дадут омега-3

Рыба — один из самых богатых источников омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и организма в целом. Однако не все любят или могут есть морепродукты. Что делать в таком случае, рассказала диетолог Маргарита Королева.
В жирных сортах рыбы — таких как лосось, скумбрия, сельдь, сардины, форель, мойва и тунец — содержится максимальное количество омега-3. Эти кислоты способствуют улучшению работы сердца и сосудов. Для сохранения пользы диетолог рекомендует готовить рыбу на пару, гриле или запекать её в духовке.
Если рыба не входит в рацион, омега-3 можно получить из других продуктов:
Врач также добавила, что омега-3 можно найти в обогащённых продуктах, таких как зерновые, макароны или молочные изделия с добавлением этих жирных кислот.
"Правда, количество омега-3 в альтернативных продуктах меньше, чем в жирной рыбе, — уточнила Королева.
— Натуральные источники полезнее, чем добавки. Исследования с омега-3 и омега-6 в виде добавок часто не оправдывали их действие, в отличие от естественных источников".
Диетолог советует делать упор на продукты, богатые натуральными жирными кислотами, чтобы поддерживать здоровье без необходимости принимать искусственные добавки.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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