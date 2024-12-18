Манную кашу обожают миллионы людей, и она часто становится одним из первых продуктов в меню маленьких детей. Однако, как выяснил теледоктор Александр Мясников, от популярной "манки" нет абсолютно никакой пользы.
Помимо своей бесполезности для растущего организма, манная каша может вызвать проблемы с пищеварением даже у взрослых. Регулярное употребление "манки" может привести к ряд неприятных заболеваний.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" Мясников подчеркнул, что манная крупа состоит преимущественно из крахмала и углеводов, которые способны повышать уровень глюкозы в крови.
"Вызывают моментальный подскок сахара в крови. И дальше — инсулин, а это причина многих серьезных проблем", — отметил телеведущий.
Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.
Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.