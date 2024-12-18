Доктор Мясников объясняет вред манной каши для детей

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Манную кашу обожают миллионы людей, и она часто становится одним из первых продуктов в меню маленьких детей. Однако, как выяснил теледоктор Александр Мясников, от популярной "манки" нет абсолютно никакой пользы.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Помимо своей бесполезности для растущего организма, манная каша может вызвать проблемы с пищеварением даже у взрослых. Регулярное употребление "манки" может привести к ряд неприятных заболеваний.

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" Мясников подчеркнул, что манная крупа состоит преимущественно из крахмала и углеводов, которые способны повышать уровень глюкозы в крови.

"Вызывают моментальный подскок сахара в крови. И дальше — инсулин, а это причина многих серьезных проблем", — отметил телеведущий.

Уточнения

Глюко́за — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.



Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром.

