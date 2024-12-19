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Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами

2:34
Еда

Вы устали от предновогодних хлопот и у вас мало времени на приготовление воскресного десерта? Мы предлагаем простой и быстрый рецепт домашнего пирога, напоминающего бабушкины угощения!

Яблочный пирог с крошкой
Фото: flickr.com by James Petts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочный пирог с крошкой

Не хотите оставлять семью без сладкого после обеда, но не знаете, с чего начать? Попробуйте этот пирог, который не требует точных измерений. Достаточно обычной столовой ложки для того, чтобы отмерить каждый ингредиент. Этот пирог готовится всего за 20 минут и получается невероятно вкусным!

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки сахара
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • 1 сырое яйцо
  • 5 столовых ложек молока
  • 1/2 пакетика разрыхлителя
  • 6 столовых ложек муки
  • Фрукты по вкусу (свежие, замороженные или из компота)
  • Жир для смазывания формы
  • Немного муки для посыпки противня

Для этого торта подойдут любые фрукты, которые у вас есть: яблоки, груши, сливы, клубника, малина, черника, вишня или даже экзотические варианты — апельсины или ананасы. Они могут быть свежими или замороженными, если у вас нет свежих.

Пошаговый рецепт

  1. Для приготовления крошки в миске смешайте 1 столовую ложку размягченного сливочного масла, 1 столовую ложку сахара и муки. Перетрите масло с сахаром и мукой пальцами до образования крошек. Масса должна рассыпаться, а не слипаться в комок. Если смесь получилась слишком липкой, добавьте немного муки.
  2. Чтобы сделать тесто, соедините в миске все сыпучие ингредиенты: муку, сахар, мякиш, разрыхлитель и масло. Добавьте молоко и яйцо. Взбейте тесто миксером до однородности.
  3. Смажьте круглую форму для торта сливочным маслом и посыпьте мукой.
  4. Вылейте тесто в форму.
  5. Равномерно распределите по тесту выбранные фрукты.
  6. Посыпьте фрукты крошкой из муки, масла и сахара.
  7. Разогрейте духовку до 180-200 градусов.
  8. Выпекайте пирог 20 минут.

Готовый пирог должен иметь хрустящую корочку и слегка золотистый цвет. Дайте пирогу остыть. Разрежьте его на порции и подавайте к чаю или кофе.

Приятного аппетита! Этот простой рецепт станет настоящим спасением, когда времени мало, а хочется порадовать близких вкусным десертом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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