Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами

Вы устали от предновогодних хлопот и у вас мало времени на приготовление воскресного десерта? Мы предлагаем простой и быстрый рецепт домашнего пирога, напоминающего бабушкины угощения!
Не хотите оставлять семью без сладкого после обеда, но не знаете, с чего начать? Попробуйте этот пирог, который не требует точных измерений. Достаточно обычной столовой ложки для того, чтобы отмерить каждый ингредиент. Этот пирог готовится всего за 20 минут и получается невероятно вкусным!
Ингредиенты:
Для этого торта подойдут любые фрукты, которые у вас есть: яблоки, груши, сливы, клубника, малина, черника, вишня или даже экзотические варианты — апельсины или ананасы. Они могут быть свежими или замороженными, если у вас нет свежих.
Пошаговый рецепт
Готовый пирог должен иметь хрустящую корочку и слегка золотистый цвет. Дайте пирогу остыть. Разрежьте его на порции и подавайте к чаю или кофе.
Приятного аппетита! Этот простой рецепт станет настоящим спасением, когда времени мало, а хочется порадовать близких вкусным десертом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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