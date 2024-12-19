Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетики: сколько можно пить без вреда для здоровья
Почему собака прыгает при встрече и как с этим справиться без наказаний
Не делайте так, иначе вы испортите интерьер ванной комнаты
Как драгоценные камни могут спасти планету от глобального потепления
Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Когда электроника мешает: ситуации, где отключение ESP необходимо
Российских туристов предупреждают о строгих законах на Шри-Ланке
Монохромный макияж, который покорит всех

Простые трюфельные конфеты с шоколадом и мятой понравятся и детям, и их родителям

1:06
Еда

Если вы хотите удивить гостей необычным десертом, приготовьте шоколадные трюфели с мятой. Это изысканное лакомство, которое понравится и детям, и взрослым. Следуя простому рецепту, вы сможете создать настоящий кулинарный шедевр у себя дома, который при этом очень просто готовится.

Конфеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конфеты

Ингредиенты:

  • 200 г тёмного шоколада
  • 100 мл сливок для взбивания
  • 50 г сливочного масла
  • 1/2 ч. л. экстракта перечной мяты
  • Какао-порошок для обваливания

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле нагрейте сливки, пока они не начнут закипать.
  2. Снимите с огня и добавьте нарезанный шоколад и масло. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
  3. Добавьте экстракт мяты и перемешайте ещё раз. Дайте смеси остыть, затем уберите в холодильник примерно на 2 часа, чтобы она затвердела.
  4. Сформируйте небольшие шарики с помощью ложки и обваляйте их в какао-порошке.
  5. Охладите трюфели перед подачей.

Уточнения

Гана́ш (ганаж от фр. ganache) — крем из шоколада и свежих сливок, используемый в качестве начинки для конфет и пирожных, а также для украшения десертов.
 

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Экономика и бизнес
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Быстрый домашний пирог как у бабушки: готовится с любыми свежими, замороженными или компотными фруктами
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Когда электроника мешает: ситуации, где отключение ESP необходимо
Российских туристов предупреждают о строгих законах на Шри-Ланке
Монохромный макияж, который покорит всех
Когда обычная линька превращается в болезнь: главные признаки
Как очистить нож от ржавчины? Возьмите лимон и соль, и вы удивитесь результату
Wildberries упрощает покупку крупногабаритной продукции
Гниющее дерево может разрушить ваш сад: как предотвратить беду
Самый большой айсберг снова в движении: что с ним происходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.