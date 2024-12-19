Простые трюфельные конфеты с шоколадом и мятой понравятся и детям, и их родителям

Если вы хотите удивить гостей необычным десертом, приготовьте шоколадные трюфели с мятой. Это изысканное лакомство, которое понравится и детям, и взрослым. Следуя простому рецепту, вы сможете создать настоящий кулинарный шедевр у себя дома, который при этом очень просто готовится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Гана́ш (ганаж от фр. ganache) — крем из шоколада и свежих сливок, используемый в качестве начинки для конфет и пирожных, а также для украшения десертов.
Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.