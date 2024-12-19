Простые трюфельные конфеты с шоколадом и мятой понравятся и детям, и их родителям

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить гостей необычным десертом, приготовьте шоколадные трюфели с мятой. Это изысканное лакомство, которое понравится и детям, и взрослым. Следуя простому рецепту, вы сможете создать настоящий кулинарный шедевр у себя дома, который при этом очень просто готовится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Конфеты

Ингредиенты:

200 г тёмного шоколада

100 мл сливок для взбивания

50 г сливочного масла

1/2 ч. л. экстракта перечной мяты

Какао-порошок для обваливания

Приготовление:

В небольшой кастрюле нагрейте сливки, пока они не начнут закипать. Снимите с огня и добавьте нарезанный шоколад и масло. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной. Добавьте экстракт мяты и перемешайте ещё раз. Дайте смеси остыть, затем уберите в холодильник примерно на 2 часа, чтобы она затвердела. Сформируйте небольшие шарики с помощью ложки и обваляйте их в какао-порошке. Охладите трюфели перед подачей.

Уточнения

Гана́ш (ганаж от фр. ganache) — крем из шоколада и свежих сливок, используемый в качестве начинки для конфет и пирожных, а также для украшения десертов.





Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.



