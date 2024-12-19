Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите создать праздничное настроение и порадовать близких вкусным угощением, попробуйте приготовить простое новогоднее печенье. Это занятие не только подарит вам радость творчества, но и поможет создать уютную атмосферу праздника.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Вот что нам понадобится для приготовления простого новогоднего печенья:

300 г муки (количество может варьироваться, иногда требуется чуть больше);

200 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 яичный желток;

1 столовая ложка свежего молока;

ванилин;

щепотка соли;

засахаренная апельсиновая или лимонная цедра.

Приготовление

Из этих ингредиентов замешиваем тесто, которое затем ставим в холодильник на некоторое время. После этого формируем из теста шарики и слегка придавливаем их ладонями, придавая им приплюснутую форму. По желанию можно добавить в шарики кусочки измельчённого шоколада и/или миндаля. Выпекаем в предварительно разогретой духовке в течение короткого времени.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.



