Если вы хотите создать праздничное настроение и порадовать близких вкусным угощением, попробуйте приготовить простое новогоднее печенье. Это занятие не только подарит вам радость творчества, но и поможет создать уютную атмосферу праздника.
Вот что нам понадобится для приготовления простого новогоднего печенья:
Приготовление
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.