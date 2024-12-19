Рулетики из баклажанов с кремом из орехов и зелени — эта закуска выглядит сложнее, чем готовится на самом деле

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны, фаршированные ореховым кремом с зеленью — это блюдо, которое не только выглядит аппетитно, но и обладает неповторимым вкусом. Кроме того, оно достойно стать одной из закусок на вашем новогоднем столе!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажановые рулетики

Для приготовления вам понадобятся:

2 крупных баклажана;

100 г сырых орехов кешью или грецких орехов;

1 зубчик чеснока;

горсть свежей зелени петрушки и укропа;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы они пустили сок. Затем промойте и обсушите. Обжарьте ломтики на сковороде-гриль или в духовке до мягкости. В блендере измельчите орехи, чеснок, зелень, оливковое масло и лимонный сок до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу. Смажьте каждый ломтик баклажана орехово-травяной смесью и сверните в рулет. Выложите рулетики на тарелку и подавайте, полив лимонным соком или оливковым маслом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

