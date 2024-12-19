Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей

Рулетики из баклажанов с кремом из орехов и зелени — эта закуска выглядит сложнее, чем готовится на самом деле

1:14
Еда

Баклажаны, фаршированные ореховым кремом с зеленью — это блюдо, которое не только выглядит аппетитно, но и обладает неповторимым вкусом. Кроме того, оно достойно стать одной из закусок на вашем новогоднем столе!

Баклажановые рулетики
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажановые рулетики

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 крупных баклажана;
  • 100 г сырых орехов кешью или грецких орехов;
  • 1 зубчик чеснока;
  • горсть свежей зелени петрушки и укропа;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы они пустили сок. Затем промойте и обсушите.
  2. Обжарьте ломтики на сковороде-гриль или в духовке до мягкости.
  3. В блендере измельчите орехи, чеснок, зелень, оливковое масло и лимонный сок до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Смажьте каждый ломтик баклажана орехово-травяной смесью и сверните в рулет.
  5. Выложите рулетики на тарелку и подавайте, полив лимонным соком или оливковым маслом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Наука и техника
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей
Ноябрьская статистика — как изменились продажи автомобилей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.