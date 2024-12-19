Рулетики из баклажанов с кремом из орехов и зелени — эта закуска выглядит сложнее, чем готовится на самом деле

Баклажаны, фаршированные ореховым кремом с зеленью — это блюдо, которое не только выглядит аппетитно, но и обладает неповторимым вкусом. Кроме того, оно достойно стать одной из закусок на вашем новогоднем столе!
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Баклажановые рулетики
Для приготовления вам понадобятся:
2 крупных баклажана;
100 г сырых орехов кешью или грецких орехов;
1 зубчик чеснока;
горсть свежей зелени петрушки и укропа;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 чайная ложка лимонного сока;
соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления:
Баклажаны нарежьте тонкими продольными ломтиками. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы они пустили сок. Затем промойте и обсушите.
Обжарьте ломтики на сковороде-гриль или в духовке до мягкости.
В блендере измельчите орехи, чеснок, зелень, оливковое масло и лимонный сок до получения однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.
Смажьте каждый ломтик баклажана орехово-травяной смесью и сверните в рулет.
Выложите рулетики на тарелку и подавайте, полив лимонным соком или оливковым маслом.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.