Мягкая внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи — жарим картошку французским методом

4:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжаривание картофеля — это не просто способ приготовления, а настоящее искусство, позволяющее добиться аппетитной золотистой корочки, которая не только украшает, но и подчеркивает вкус и аромат этого удивительного овоща. Этот метод, известный как "sauter", пришёл к нам из французской кухни, где слово "sauter" означает "прыгать". И действительно, когда картофель обжаривается, он словно "подпрыгивает" на сковороде от встряхивания.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареный картофель с розмарином и помидорами

Обжаривание картофеля по этому методу позволяет сохранить его мягкость внутри, в то же время придавая ему неповторимый вкус снаружи. А красивая хрустящая корочка, которая так нравится всем, является результатом этого процесса.

Болгарское издание Vkusotii подробно рассказывает, как приготовить картофель с золотистой корочкой, чтобы вы могли насладиться его вкусом в полной мере.

Выберите правильный картофель. Выбор продуктов — это основа любого блюда, и в случае с обжаренным картофелем это особенно важно. Для этого метода лучше всего подходят крахмалистые сорта, такие как жёлтый картофель или картофель Айдахо. Они становятся хрустящими снаружи и мягкими внутри, что делает их идеальными для обжаривания. Избегайте использования свежего картофеля, так как он содержит меньше крахмала и может развалиться при обжаривании. Подготовьте картофель. Тщательно вымойте картофель и, если хотите, очистите его от кожуры. Нарежьте картофель на кусочки одинакового размера, чтобы они приготовились равномерно. Обычно лучше всего нарезать их кубиками или более толстыми палочками. Если вы хотите, чтобы картофель приготовился быстрее, нарежьте его более тонкими ломтиками. Замочите картофель в воде и высушите его. Чтобы удалить излишки крахмала, замочите нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут. Затем хорошо слейте воду и высушите картофель полотенцем или кухонной бумагой. Этот шаг важен, так как он помогает предотвратить слипание картофеля и способствует образованию вкусной хрустящей корочки при обжаривании. Нагрейте сковороду и добавьте жир. Выберите сковороду с толстым дном, которая равномерно распределяет тепло. Нагрейте её на среднем или сильном огне. Используйте жир с высокой температурой дымления, например, подсолнечное масло, кокосовое масло или масло виноградных косточек. Если вы хотите добавить аромат, можете добавить немного коровьего масла, но делайте это в конце приготовления, чтобы оно не пригорело. Обжарьте картофель. Положите картофель в горячую сковороду и разложите его равномерно, чтобы между кусочками было пространство. Не пропускайте этот шаг, иначе картофель задушится, а не обжарится. Дайте картофелю обжариться, не слишком часто помешивая. Это поможет получить хрустящую корочку. Переверните картофель. Как только нижняя сторона картофеля станет золотистой и хрустящей (обычно это занимает около 5-7 минут), осторожно переверните его деревянной лопаткой. Продолжайте готовить картофель, время от времени переворачивая, пока все стороны не станут равномерно золотистыми. Приправьте картофель. Добавьте соль, перец и любимые специи, такие как орегано, розмарин или чесночный порошок. Для более насыщенного вкуса можно добавить в сковороду измельчённый свежий чеснок или веточки тимьяна ближе к концу приготовления. Будьте осторожны, чтобы не поджечь специи, это может испортить вкус. Последние штрихи. Накройте сковороду крышкой примерно на 2-3 минуты, чтобы картофель размягчился внутри. Пришло время добавить кусочек сливочного масла. Периодически проверяйте картофель вилкой. Если вилка легко протыкает его, значит, он готов. Если вы хотите получить более хрустящую текстуру, снимите крышку и дайте картофелю готовиться ещё 2-3 минуты без неё. Уберите лишний жир. После этого выложите картофель на кухонную бумагу, чтобы удалить лишний жир. Это поможет сохранить хрустящую текстуру картофеля и сделать его более лёгким на вкус. Подавайте с удовольствием. Подавайте обжаренный картофель тёплым как гарнир к мясу и рыбе или как самостоятельное блюдо. Для аромата можно добавить свежую зелень или немного тёртого сыра.

Уточнения

Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.

