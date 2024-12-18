Фаршированный перец с творогом и шпинатом — вкусный ужин может быть лёгким и полезным

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Яркие фаршированные перцы со шпинатом и творогом — оригинальное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить. Этот рецепт подойдёт как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фаршированный перец

Ингредиенты:

4 крупных болгарских перца;

200 г творога;

100 г свежего или замороженного шпината;

1 яйцо;

2 столовые ложки натурального йогурта;

соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте перцы на половинки и удалите из них семена. Обжарьте шпинат на сковороде в течение нескольких минут, пока он не станет мягким. Затем смешайте его с творогом, яйцом и йогуртом. Добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу. Нафаршируйте перцы получившейся начинкой и выложите их на противень. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.





Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

