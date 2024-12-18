Фаршированный перец с творогом и шпинатом — вкусный ужин может быть лёгким и полезным

Яркие фаршированные перцы со шпинатом и творогом — оригинальное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить. Этот рецепт подойдёт как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.