Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерия призналась, что ездит с Пригожиным на метро
Водородная революция: как вода и солнце могут заменить нефть
Почему вашему питомцу может понадобиться зоопсихолог
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Вот что произойдёт со стиральной машиной, если вы положите в неё слишком много белья
Мягкая внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи — жарим картошку французским методом
Kia KX1 — на рынке компактных кроссоверов появился новый игрок
Индонезия обновила тарифы на оформление виз
Стало известно, по каким делам Камила Валиева подала апелляцию повторно

Фаршированный перец с творогом и шпинатом — вкусный ужин может быть лёгким и полезным

1:00
Еда

Яркие фаршированные перцы со шпинатом и творогом — оригинальное и вкусное блюдо, которое несложно приготовить. Этот рецепт подойдёт как для лёгкого ужина, так и для праздничного стола.

Фаршированный перец
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фаршированный перец

Ингредиенты:

  • 4 крупных болгарских перца;
  • 200 г творога;
  • 100 г свежего или замороженного шпината;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки натурального йогурта;
  • соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте перцы на половинки и удалите из них семена.
  2. Обжарьте шпинат на сковороде в течение нескольких минут, пока он не станет мягким. Затем смешайте его с творогом, яйцом и йогуртом.
  3. Добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу.
  4. Нафаршируйте перцы получившейся начинкой и выложите их на противень.
  5. Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Почему вашему питомцу может понадобиться зоопсихолог
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Вот что произойдёт со стиральной машиной, если вы положите в неё слишком много белья
В США высказались о новом импортёре китайских истребителей J-10C
Мягкая внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи — жарим картошку французским методом
Kia KX1 — на рынке компактных кроссоверов появился новый игрок
Индонезия обновила тарифы на оформление виз
Стало известно, по каким делам Камила Валиева подала апелляцию повторно
Секреты идеального ухода за кожей в зависимости от времени года и климата
Санта-Клаус приглашает гостей в свой домик на Северном полюсе стоимостью 1,2 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.