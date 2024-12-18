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Топ-7 ошибок при приготовлении моти, из-за которых будет испорчен десерт

1:16
Еда

1. Переваривание или недоваривание: если моти переварить, он станет жестким и резиновым, а если недоварить — останется липким и неаппетитным. Важно строго следить за временем приготовления.

Моти
Фото: commons.wikimedia.org by El Mono Español, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моти

2. Пропуск перемешивания: недостаточное перемешивание смеси рисовой муки и воды приводит к образованию комочков и неравномерной текстуре. Поэтому нужно тщательно перемешать ингредиенты.

3. Неправильная мука: для моти необходимо использовать специальную клейкую рисовую муку. Обычная рисовая мука не даст нужного результата.

4. Увлажнение рук: при работе с тестом важно смочить руки водой, иначе оно будет прилипать, создавая неудобства.

5. Работа с горячим моти: формирование горячего моти может быть неприятным и даже опасным. Лучше дать ему немного остыть перед тем, как начинать работу.

6. Переизбыток начинки: чрезмерное количество начинки может привести к разрыву теста.

7. Отсутствие покрытия для хранения: если моти не планируется съесть сразу, его стоит покрыть кукурузным крахмалом, чтобы предотвратить склеивание.

 

Уточнения

Моти (яп. ) — японский вид рисового теста. Моти делается из истолчённого в пасту клейкого риса, особого, известного с давнего времени сорта мотигомэ, который при долгом толчении и смачивании приобретает сладкий вкус.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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