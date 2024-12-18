Как правильно разогреть плов: простой способ сохранить вкус и рассыпчатость

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — блюдо, которое лучше всего есть сразу после приготовления, пока оно свежее и ароматное. Но иногда его остаётся слишком много, и часть приходится оставлять "на потом". Проблема в том, что при разогреве плов нередко теряет свои качества: рис становится "стеклянным", а жирность блюда лишь усиливается.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плов

К счастью, существует идеальный способ разогрева, благодаря которому плов сохраняет вкус, рассыпчатость и аппетитный вид.

Как разогреть плов в микроволновке: пошаговая инструкция

Переложите остывший плов в пластиковую или стеклянную ёмкость, подходящую для микроволновой печи. Легко обрызгайте плов водой — это предотвратит пересыхание и вернёт рису мягкость. Поставьте ёмкость в полиэтиленовый пакет. Завязывать его не нужно — просто уложите края пакета под контейнер с пловом. Отправьте плов в микроволновку и разогревайте в течение 3 минут на средней мощности. После завершения разогрева не открывайте микроволновку сразу. Подождите, пока вздувшийся пакет осядет — это позволит блюду "дойти" до идеальной консистенции.

Почему этот метод работает

Пакет создаёт эффект паровой бани: рис равномерно прогревается и остаётся мягким, а блюдо сохраняет рассыпчатость. При этом избыточный жир не успевает расплавиться и впитаться в рис.

Почему не стоит разогревать плов на сковороде или в казане

Разогрев на плите приводит к пересушиванию и потере текстуры. В отличие от микроволновки, добиться равномерного прогрева без лишнего жира здесь практически невозможно.

Попробуйте этот метод — и плов останется таким же вкусным и ароматным, как только что приготовленный!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

