Плов — блюдо, которое лучше всего есть сразу после приготовления, пока оно свежее и ароматное. Но иногда его остаётся слишком много, и часть приходится оставлять "на потом". Проблема в том, что при разогреве плов нередко теряет свои качества: рис становится "стеклянным", а жирность блюда лишь усиливается.
К счастью, существует идеальный способ разогрева, благодаря которому плов сохраняет вкус, рассыпчатость и аппетитный вид.
Пакет создаёт эффект паровой бани: рис равномерно прогревается и остаётся мягким, а блюдо сохраняет рассыпчатость. При этом избыточный жир не успевает расплавиться и впитаться в рис.
Разогрев на плите приводит к пересушиванию и потере текстуры. В отличие от микроволновки, добиться равномерного прогрева без лишнего жира здесь практически невозможно.
Попробуйте этот метод — и плов останется таким же вкусным и ароматным, как только что приготовленный!
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.