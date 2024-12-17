Новогодние мандарины: где и как их правильно хранить зимой

Сезон мандаринов — время ярких ароматов и новогоднего настроения. Но как сделать так, чтобы любимый фрукт оставался свежим и аппетитным на протяжении нескольких недель? Следуйте этим советам, и вам не придется переживать о качестве цитрусовых на праздничном столе.
Многие ошибочно полагают, что холодильник — идеальное место для хранения мандаринов. На самом деле это не так. Даже небольшие минусовые температуры "шокируют" цитрусовые: кожица становится рыхлой, мякоть теряет плотность и покрывается темными пятнами. Уже через неделю мандарины в холодильнике утратят свой привлекательный вид.
Оптимальная температура хранения мандаринов — около +6 градусов. Лучшее место — это погреб или застекленная утепленная лоджия, где воздух остается теплым даже зимой и нет прямых солнечных лучей.
Такой метод позволит сохранить мандарины свежими на протяжении нескольких недель, а то и месяцев.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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