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Новогодние мандарины: где и как их правильно хранить зимой

1:32
Еда

Сезон мандаринов — время ярких ароматов и новогоднего настроения. Но как сделать так, чтобы любимый фрукт оставался свежим и аппетитным на протяжении нескольких недель? Следуйте этим советам, и вам не придется переживать о качестве цитрусовых на праздничном столе.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Почему холодильник — плохой выбор

Многие ошибочно полагают, что холодильник — идеальное место для хранения мандаринов. На самом деле это не так. Даже небольшие минусовые температуры "шокируют" цитрусовые: кожица становится рыхлой, мякоть теряет плотность и покрывается темными пятнами. Уже через неделю мандарины в холодильнике утратят свой привлекательный вид.

Идеальная температура для хранения

Оптимальная температура хранения мандаринов — около +6 градусов. Лучшее место — это погреб или застекленная утепленная лоджия, где воздух остается теплым даже зимой и нет прямых солнечных лучей.

Как правильно хранить мандарины

  1. Возьмите плотную крафтовую бумагу.
  2. Аккуратно оберните каждую мандаринку в бумагу, чтобы защитить фрукты от пересыхания и гниения.
  3. Плотно уложите фрукты в деревянную коробку.
  4. Перенесите коробку в погреб или на утепленную лоджию.
  5. Следите, чтобы мандарины не лежали на солнце и не соприкасались с влажной поверхностью.

Такой метод позволит сохранить мандарины свежими на протяжении нескольких недель, а то и месяцев.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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