Авокадо дольше не испортится: как хранить целые и разрезанные плоды

Авокадо — полезный, но капризный фрукт. Один неправильный шаг — и он может испортиться быстрее, чем вы успеете его съесть. Как же сохранить авокадо свежим как можно дольше? Делимся эффективными способами хранения для целых и разрезанных плодов.
Незрелые плоды лучше оставить при комнатной температуре: так они дозреют естественным образом и не испортятся. Если же авокадо уже созрел и вам нужно его сохранить, уберите его в холодильник. Используйте самый холодный отсек и держите подальше от продуктов, выделяющих этилен (яблоки, бананы, томаты, картофель). В их соседстве авокадо быстро перезреет и испортится.
Хранение в холодильнике. Нарезанный плод сохранит свежесть 1-2 дня. Оставьте косточку и уберите авокадо в герметичную емкость.
Заморозка на длительный срок. При температуре -18 градусов авокадо можно хранить до 6 месяцев. Однако важно правильно заморозить фруктю.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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