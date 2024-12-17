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Авокадо дольше не испортится: как хранить целые и разрезанные плоды

Еда

Авокадо — полезный, но капризный фрукт. Один неправильный шаг — и он может испортиться быстрее, чем вы успеете его съесть. Как же сохранить авокадо свежим как можно дольше? Делимся эффективными способами хранения для целых и разрезанных плодов.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Целый авокадо: где и как хранить

Незрелые плоды лучше оставить при комнатной температуре: так они дозреют естественным образом и не испортятся. Если же авокадо уже созрел и вам нужно его сохранить, уберите его в холодильник. Используйте самый холодный отсек и держите подальше от продуктов, выделяющих этилен (яблоки, бананы, томаты, картофель). В их соседстве авокадо быстро перезреет и испортится.

Что делать с разрезанным авокадо

Хранение в холодильнике. Нарезанный плод сохранит свежесть 1-2 дня. Оставьте косточку и уберите авокадо в герметичную емкость.
Заморозка на длительный срок. При температуре -18 градусов авокадо можно хранить до 6 месяцев. Однако важно правильно заморозить фруктю.

  • Не оставляйте косточку: в ней содержатся токсины, которые могут попасть в мякоть после разморозки.
  • Замораживайте авокадо половинками или кусочками без кожицы, предварительно натерев лимонным соком. Оберните пленкой, чтобы избежать потемнения.
  • Если замораживаете ломтики, сначала разложите их на разделочной доске и дайте застыть. Затем сложите в пакет.
  • Для спелых плодов идеальный вариант — приготовить пюре. На каждый плод добавьте столовую ложку лимонного сока и распределите массу по формочкам для льда, баночкам или пакетам. Такое пюре идеально подойдет для соусов, муссов или супов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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