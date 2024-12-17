Рецепт первоклассного тонизирующего напитка с куркумой

Попробуйте приготовить тонизирующий напиток на основе куркумы и имбиря.
Ингредиенты: 2 ст. л. тёртой свежей куркумы, 1 ст. л. тёртого свежего имбиря, 1 стручок кардамона, 2 ст. воды, 1/4 ст. мёда, 1 ст. л. сушёных цветков ромашки аптечной, 1 лимон, газированная или кокосовая вода.
Приготовление:
1. Очистите куркуму и имбирь, затем натрите их на тёрке в кастрюлю.
2. Раздавите стручок кардамона, отделите оболочку, удалите семена и тоже положите в кастрюлю.
3. Добавьте воду и томите на медленном огне около 10 минут.
4. Смешайте цветки ромашки и мёд в другой кастрюле и слегка подогрейте.
5. Процедите обе смеси через мелкое сито или марлю и остудите. Обе смеси можно хранить в герметичных стеклянных контейнерах в холодильнике до 7 дней.
6. Для приготовления 1 порции тонизирующего напитка, смешайте 1/3 ст. смеси с имбирём и 1/2 ст. л. ромашкового мёда, сок половины лимона и газированную или кокосовую воду.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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