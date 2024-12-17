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Горячие блюда в холодильнике: ошибка, которая дорого вам обойдется

1:33
Еда

Многие знают, что ставить горячую еду в холодильник запрещено, но не все понимают, чем это грозит. При помещении горячей кастрюли или сковороды внутрь, температура в камере резко повышается.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Это приводит к:

  • Перегрузке компрессора. Холодильнику приходится интенсивно работать, чтобы охладить воздух до нужного уровня.
  • Повышенному расходу электроэнергии.
  • Сокращению срока службы техники.

Помимо этого, образуется конденсат — влага оседает на стенках холодильника и продуктах. Высокая влажность ухудшает качество содержимого и сокращает срок их хранения.

Чем это опасно для еды

Горячая пища в холодильнике — идеальная среда для размножения бактерий. Температура около 30-40 градусов способствует активности патогенных микроорганизмов. Даже после остывания такая еда может стать небезопасной для употребления.

Структура продуктов тоже меняется. Конденсат воздействует на еду:

  • Хрустящие блюда становятся мягкими и теряют аппетитность.
  • Супы и жидкие блюда превращаются в водянистое пюре.

Наконец, высокая влажность и соприкосновение с конденсатом приводят к тому, что продукты портятся значительно быстрее, чем обычно.

  • Вывод: всегда дайте еде полностью остыть перед тем, как поставить ее в холодильник. Это не только защитит технику, но и сохранит вкус и качество ваших блюд.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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