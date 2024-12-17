Горячие блюда в холодильнике: ошибка, которая дорого вам обойдется

Многие знают, что ставить горячую еду в холодильник запрещено, но не все понимают, чем это грозит. При помещении горячей кастрюли или сковороды внутрь, температура в камере резко повышается.
Это приводит к:
Помимо этого, образуется конденсат — влага оседает на стенках холодильника и продуктах. Высокая влажность ухудшает качество содержимого и сокращает срок их хранения.
Горячая пища в холодильнике — идеальная среда для размножения бактерий. Температура около 30-40 градусов способствует активности патогенных микроорганизмов. Даже после остывания такая еда может стать небезопасной для употребления.
Структура продуктов тоже меняется. Конденсат воздействует на еду:
Наконец, высокая влажность и соприкосновение с конденсатом приводят к тому, что продукты портятся значительно быстрее, чем обычно.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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