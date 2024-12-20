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Лучшее время для пельменей: как обеденное блюдо поможет избежать проблем с пищеварением

1:32
Еда

Пельмени — любимое блюдо многих людей, но их употребление требует правильного подхода. Диетолог Наталья Круглова объяснила, в какое время суток пельмени принесут организму минимум вреда и максимум пользы.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Обед — идеальное время для пельменей

По словам эксперта, пельмени лучше всего есть в обеденное время, а не на завтрак или ужин. Причина в том, что в середине дня организм находится в активной фазе, что облегчает переваривание пищи и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Почему нельзя есть пельмени вечером

Пельмени считаются тяжёлой пищей из-за сочетания теста и красного мяса (свинины, говядины или баранины). Красное мясо переваривается долго и вечером может вызвать:

  • дискомфорт в желудке,
  • проблемы со сном.

"Красное мясо долго усваивается организмом, поэтому лучше употреблять его днём", — отметила Круглова.

Как сделать пельмени полезнее

Чтобы пельмени стали более полноценным и сбалансированным приёмом пищи, диетолог советует добавить к ним свежие овощи или зелень. Такой подход позволяет получить все необходимые питательные элементы:

  • белки из мяса,
  • углеводы из теста,
  • жиры и клетчатку из овощей.

Важный совет: овощей на тарелке должно быть не меньше, чем самих пельменей.

Это поможет:

  • избежать переедания,
  • сократить риск набора лишних килограммов.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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