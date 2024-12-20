Храните икру правильно: как избежать окисления и неприятного привкуса

Деликатес, который часто становится главным украшением праздничного стола, легко испортить неправильным хранением. Продуктолог Ольга Калайджян объяснила, почему нельзя хранить икру в жестяной банке после вскрытия и как продлить свежесть продукта.
После вскрытия жестяной банки нарушается герметичность упаковки:
По словам Калайджян, если оставить икру в жестяной таре, через 48 часов продукт уже будет испорчен.
Чтобы сохранить свежесть деликатеса:
Калайджян подчеркнула, что вкус икры не зависит от упаковки. Стеклянные банки действительно инертны и прочны, но мнение, что икра в стекле вкуснее и качественнее, является мифом.
"Более высокая цена икры в стекле объясняется не качеством продукта, а высокой стоимостью самой упаковки", — объяснила эксперт.
Окисле́ние — химический процесс, сопровождающийся увеличением степени окисления атома окисляемого вещества посредством передачи электронов от атома восстановителя (донора электронов) к атому окислителя (акцептору электронов).
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