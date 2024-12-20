Храните икру правильно: как избежать окисления и неприятного привкуса

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Деликатес, который часто становится главным украшением праздничного стола, легко испортить неправильным хранением. Продуктолог Ольга Калайджян объяснила, почему нельзя хранить икру в жестяной банке после вскрытия и как продлить свежесть продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

После вскрытия жестяной банки нарушается герметичность упаковки:

Внутрь попадает воздух, запускается окисление металла,

Икра начинает впитывать "металлический" привкус, который портит её вкус и аромат.

По словам Калайджян, если оставить икру в жестяной таре, через 48 часов продукт уже будет испорчен.

Как правильно хранить икру после вскрытия

Чтобы сохранить свежесть деликатеса:

Переложите икру в стеклянную или пластиковую ёмкость с плотной крышкой.

Храните продукт в холодильнике при температуре от -2 до -4 °C.

Употребите икру в течение двух дней после вскрытия упаковки.

Влияет ли упаковка на вкус икры

Калайджян подчеркнула, что вкус икры не зависит от упаковки. Стеклянные банки действительно инертны и прочны, но мнение, что икра в стекле вкуснее и качественнее, является мифом.

"Более высокая цена икры в стекле объясняется не качеством продукта, а высокой стоимостью самой упаковки", — объяснила эксперт.

Уточнения

Окисле́ние — химический процесс, сопровождающийся увеличением степени окисления атома окисляемого вещества посредством передачи электронов от атома восстановителя (донора электронов) к атому окислителя (акцептору электронов).



