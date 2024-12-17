Рецепт булочек с корицей и кремом — создаём красоту на кухне

Иногда хочется побаловать себя сладостями, и что может быть лучше, чем булочки с корицей? Эти ароматные синнабоны, как их также называют, в кондитерских отличаются не только воздушной текстурой, но и сочным вкусом, благодаря специальной кремовой заливке.
Фото: freepik
синнабоны
Команда экспертов проекта "Едим Дома" поделилась надежным и простым рецептом булочек с корицей, который гарантирует, что ваш десерт получится просто превосходным.
Ингредиенты:
500 г муки
200 мл молока
100 г сливочного масла
3 ст. л. воды
1 куриное яйцо
20 г свежих дрожжей
1 ч. л. ванилина
3 ст. л. сахара
0,5 ч. л. соли
200 г коричневого сахара
4 ч. л. корицы
Для крема понадобятся:
125 г маскарпоне
5 ст. л. молока
70 г сахарной пудры
2 ст. л. лимонного сока.
Способ приготовления:
Начните с приготовления опары. Смешайте дрожжи с 1 ст. л. сахара, 100 мл молока и водой. Через 15 минут дрожжи активируются. В просеянную муку добавьте опару и смесь сливочного масла, взбитого яйца, ванилина, молока, сахара и соли. Замесите тесто, затем накройте его полотенцем и оставьте на 40-45 минут для расслоения.
Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 5 мм. На пласт распределите начинку из сахара, масла и корицы, оставив узкий край (2-3 см) свободным.
Скатайте тесто в рулет, начиная с узкой стороны. Нарежьте рулет на кусочки шириной 3 см и выложите на противень так, чтобы булочки не соприкасались. Поместите их в заранее разогретую до 200°C духовку на 20 минут.
Взбейте ингредиенты для крема с помощью миксера до получения однородной массы. Нанесите готовый крем на тёплые булочки и наслаждайтесь.
Уточнения
Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon «корица» + лат. bone «хорошо») — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.