Рецепт булочек с корицей и кремом — создаём красоту на кухне

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется побаловать себя сладостями, и что может быть лучше, чем булочки с корицей? Эти ароматные синнабоны, как их также называют, в кондитерских отличаются не только воздушной текстурой, но и сочным вкусом, благодаря специальной кремовой заливке.

Фото: freepik синнабоны

Команда экспертов проекта "Едим Дома" поделилась надежным и простым рецептом булочек с корицей, который гарантирует, что ваш десерт получится просто превосходным.

Ингредиенты:

500 г муки

200 мл молока

100 г сливочного масла

3 ст. л. воды

1 куриное яйцо

20 г свежих дрожжей

1 ч. л. ванилина

3 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

200 г коричневого сахара

4 ч. л. корицы

Для крема понадобятся:

125 г маскарпоне

5 ст. л. молока

70 г сахарной пудры

2 ст. л. лимонного сока.

Способ приготовления:

Начните с приготовления опары. Смешайте дрожжи с 1 ст. л. сахара, 100 мл молока и водой. Через 15 минут дрожжи активируются. В просеянную муку добавьте опару и смесь сливочного масла, взбитого яйца, ванилина, молока, сахара и соли. Замесите тесто, затем накройте его полотенцем и оставьте на 40-45 минут для расслоения. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 5 мм. На пласт распределите начинку из сахара, масла и корицы, оставив узкий край (2-3 см) свободным. Скатайте тесто в рулет, начиная с узкой стороны. Нарежьте рулет на кусочки шириной 3 см и выложите на противень так, чтобы булочки не соприкасались. Поместите их в заранее разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Взбейте ингредиенты для крема с помощью миксера до получения однородной массы. Нанесите готовый крем на тёплые булочки и наслаждайтесь.

Уточнения

Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon «корица» + лат. bone «хорошо») — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

