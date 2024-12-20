Куриные или перепелиные: какие яйца самые полезные для здоровья

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Андрей Лысенков объяснил, в чём различия между куриными и перепелиными яйцами и какие из них лучше включать в рацион. Специалист отметил, что каждый вид яиц имеет свои уникальные полезные свойства, поэтому выбрать "абсолютного лидера" невозможно — всё зависит от потребностей организма.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain куриные и перепелиные яйца

Польза куриных яиц

Куриные яйца — самые популярные и питательные, но при этом низкокалорийные. В них содержится большое количество легкоусваиваемого белка, который способствует:

быстрой регенерации тканей,

укреплению иммунитета,

улучшению состояния кожи, ногтей и волос,

снижению веса и восстановлению нервной системы.

Эти свойства делают куриные яйца универсальным продуктом для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.

Чем полезны перепелиные яйца

Перепелиные яйца, несмотря на меньший размер, отличаются высокой пищевой ценностью. Они немного калорийнее куриных: в 100 г содержится 168 ккал (против 157 ккал в куриных яйцах). Однако их ценность заключается в высоком содержании микроэлементов:

Фосфор и железо присутствуют в перепелиных яйцах в пять раз больше, чем в куриных, что делает их полезными при железодефиците.

Яйца перепёлок благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и препятствуют развитию атеросклероза.

Они гипоаллергенны, поэтому отлично подходят людям, склонным к аллергии.

Что выбрать: куриные или перепелиные

Лысенков заключил, что оба вида яиц полезны по-своему. Выбор зависит от индивидуальных потребностей:

Для восстановления организма и снижения веса подойдут куриные яйца.

При железодефиците и для сердечно-сосудистой профилактики лучше употреблять перепелиные яйца.

Аллергикам безопаснее выбирать гипоаллергенные перепелиные яйца.

Уточнения

Перепели́ные я́йца — диетический продукт питания, получаемый в личных подсобных приусадебных хозяйствах, на птицеводческих фермах и/или в иных специализированных учреждениях и предприятиях сельского хозяйства от одомашненных птиц из семейства Фазановые отряда Курообразные, яйца обыкновенной перепёлки.



