Куриные или перепелиные: какие яйца самые полезные для здоровья

Диетолог Андрей Лысенков объяснил, в чём различия между куриными и перепелиными яйцами и какие из них лучше включать в рацион. Специалист отметил, что каждый вид яиц имеет свои уникальные полезные свойства, поэтому выбрать "абсолютного лидера" невозможно — всё зависит от потребностей организма.
Куриные яйца — самые популярные и питательные, но при этом низкокалорийные. В них содержится большое количество легкоусваиваемого белка, который способствует:
Эти свойства делают куриные яйца универсальным продуктом для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.
Перепелиные яйца, несмотря на меньший размер, отличаются высокой пищевой ценностью. Они немного калорийнее куриных: в 100 г содержится 168 ккал (против 157 ккал в куриных яйцах). Однако их ценность заключается в высоком содержании микроэлементов:
Лысенков заключил, что оба вида яиц полезны по-своему. Выбор зависит от индивидуальных потребностей:
Перепели́ные я́йца — диетический продукт питания, получаемый в личных подсобных приусадебных хозяйствах, на птицеводческих фермах и/или в иных специализированных учреждениях и предприятиях сельского хозяйства от одомашненных птиц из семейства Фазановые отряда Курообразные, яйца обыкновенной перепёлки.
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