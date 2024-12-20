Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру

С середины осени многие начинают подготовку к Новому году, закупая деликатесы по более выгодным ценам. Одним из главных украшений праздничного стола остаётся красная икра, однако не всегда удаётся приобрести натуральный продукт. Заведующая кафедрой физиологии Государственного университета просвещения Ирина Пронина, поделилась советами, как распознать настоящую икру и не попасться на подделку.
Имитация красной икры изготавливается из желатина, рыбьего жира и красителей. Хотя эти компоненты не вредны, их наличие выдаёт некачественный продукт, который не имеет ничего общего с настоящей икрой.
Эксперт советует по возможности потрогать икринку до покупки:
Если икра уже куплена, её можно проверить в домашних условиях. Достаточно опустить несколько икринок в кипяток:
Настоящая красная икра имеет характерный аромат свежей рыбы. У поддельной икры запах либо отсутствует, либо имеет неестественные химические нотки.
Желати́н — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
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