Настоящая или фальшивая? Простые способы проверить красную икру

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

С середины осени многие начинают подготовку к Новому году, закупая деликатесы по более выгодным ценам. Одним из главных украшений праздничного стола остаётся красная икра, однако не всегда удаётся приобрести натуральный продукт. Заведующая кафедрой физиологии Государственного университета просвещения Ирина Пронина, поделилась советами, как распознать настоящую икру и не попасться на подделку.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная икра

Чем опасна поддельная икра

Имитация красной икры изготавливается из желатина, рыбьего жира и красителей. Хотя эти компоненты не вредны, их наличие выдаёт некачественный продукт, который не имеет ничего общего с настоящей икрой.

Как распознать натуральную икру перед покупкой

Эксперт советует по возможности потрогать икринку до покупки:

Натуральная икра оставит на пальцах маслянистый след, который свидетельствует о высоком качестве продукта.

Подделка не оставляет следов и выглядит подозрительно гладкой и блестящей.

Домашний тест с кипятком

Если икра уже куплена, её можно проверить в домашних условиях. Достаточно опустить несколько икринок в кипяток:

Настоящая икра под воздействием горячей воды побелеет и станет плотнее.

Имитация просто растворится в воде, оставив следы желатина и красителей.

Запах — ещё один индикатор качества

Настоящая красная икра имеет характерный аромат свежей рыбы. У поддельной икры запах либо отсутствует, либо имеет неестественные химические нотки.

Уточнения

Желати́н — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



