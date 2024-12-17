Оливье по-новому без лука и яиц: вот чем можно заменить эти ингредиенты

Невозможно представить новогодний стол без салата оливье. Хотя до праздника остается больше месяца, сейчас самое время попробовать новый рецепт оливье, чтобы решить, стоит ли подавать его в обновленном варианте в главный вечер года или оставить традиционную версию.
Кулинары советуют немного изменить классический рецепт, исключив яйца и лук. Вместо них стоит использовать зелёное яблоко и шампиньоны. Все остальные компоненты остаются прежними: картошка, морковь, колбаса, консервированный горошек и маринованные огурцы.
Корнеплоды необходимо тщательно отварить, после чего нарезать их на маленькие кубики. Шампиньоны также отвариваются и режутся. Времени на приготовление грибов не потребуется больше десяти минут. Далее нарежьте соленые огурцы, колбасу и очищенное от кожуры яблоко крупными кусочками.
Все подготовленные ингредиенты объедините в глубокой миске, добавьте майонез и по вкусу посолите.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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