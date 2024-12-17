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Оливье по-новому без лука и яиц: вот чем можно заменить эти ингредиенты

1:06
Еда

Невозможно представить новогодний стол без салата оливье. Хотя до праздника остается больше месяца, сейчас самое время попробовать новый рецепт оливье, чтобы решить, стоит ли подавать его в обновленном варианте в главный вечер года или оставить традиционную версию.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Кулинары советуют немного изменить классический рецепт, исключив яйца и лук. Вместо них стоит использовать зелёное яблоко и шампиньоны. Все остальные компоненты остаются прежними: картошка, морковь, колбаса, консервированный горошек и маринованные огурцы.

Корнеплоды необходимо тщательно отварить, после чего нарезать их на маленькие кубики. Шампиньоны также отвариваются и режутся. Времени на приготовление грибов не потребуется больше десяти минут. Далее нарежьте соленые огурцы, колбасу и очищенное от кожуры яблоко крупными кусочками.

Все подготовленные ингредиенты объедините в глубокой миске, добавьте майонез и по вкусу посолите.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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