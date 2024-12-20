Чистая кухня — вдохновение для готовки: советы по уходу за поверхностями

Правильный уход за кухонными поверхностями не только продлевает их срок службы, но и делает процесс приготовления пищи комфортным и приятным. Опытные хозяйки делятся лайфхаками, которые помогают сохранить чистоту без лишних усилий.
Чтобы кухонные поверхности (столы, стулья, шкафы) всегда блестели и не покрывались пылью слишком быстро, используйте мыльный раствор вместо агрессивной химии. Достаточно смочить губку и аккуратно протереть загрязнённые зоны.
Однако для фасадов и мебели из ЛДСП, МДФ или массива дерева лучше выбирать специальные средства с полирующим эффектом, которые сохраняют внешний вид и продлевают срок службы.
Для поддержания порядка внутри шкафов используйте:
Важно проверять составы чистящих средств, поскольку поверхности полок контактируют с продуктами питания.
При уходе за столешницами необходимо учитывать материал, из которого они изготовлены:
Микрофибра — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров. Микроволокно используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов.
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