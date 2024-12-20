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Чистая кухня — вдохновение для готовки: советы по уходу за поверхностями

1:39
Еда

Правильный уход за кухонными поверхностями не только продлевает их срок службы, но и делает процесс приготовления пищи комфортным и приятным. Опытные хозяйки делятся лайфхаками, которые помогают сохранить чистоту без лишних усилий.

Очистка стола
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Очистка стола

Уход за кухонной мебелью

Чтобы кухонные поверхности (столы, стулья, шкафы) всегда блестели и не покрывались пылью слишком быстро, используйте мыльный раствор вместо агрессивной химии. Достаточно смочить губку и аккуратно протереть загрязнённые зоны.

Однако для фасадов и мебели из ЛДСП, МДФ или массива дерева лучше выбирать специальные средства с полирующим эффектом, которые сохраняют внешний вид и продлевают срок службы.

Чистка шкафов и мест для хранения

Для поддержания порядка внутри шкафов используйте:

  • Салфетки из микрофибры — они отлично собирают пыль и грязь,
  • Безопасные дезинфицирующие спреи, которые не содержат агрессивных компонентов.

Важно проверять составы чистящих средств, поскольку поверхности полок контактируют с продуктами питания.

Как чистить столешницы: выбор средств по материалу

При уходе за столешницами необходимо учитывать материал, из которого они изготовлены:

  • Деревянные поверхности: подходят средства с пчелиным воском, которые защищают дерево от повреждений и влаги.
  • Стеклянные поверхности: используйте чистящие средства на спиртовой основе для блеска и устранения разводов.
  • МДФ и ЛДСП: достаточно обычного мыльного раствора или средства для мытья посуды.

Уточнения

Микрофибра  — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров. Микроволокно используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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