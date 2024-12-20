Не готовьте на старой тефлоновой сковороде: признаки, что она испортилась

Тефлоновая сковорода есть на каждой кухне, но не все хозяйки знают, что повреждённая посуда с антипригарным покрытием может быть опасна для здоровья. Патофизиолог Елена Парецкая объяснила, как распознать, что сковороду пора выбросить.
У любой сковороды есть срок годности. Согласно технологическим требованиям, алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием рассчитана примерно на 1 000 циклов нагрева. В среднем это 2 года активного использования.
Чтобы понять, пришла ли сковорода в негодность, обратите внимание на её внешний вид:
Важно! Не всегда дефекты видны визуально. Если еда начала прилипать и пригорать, хотя раньше этого не происходило, это верный признак того, что покрытие испорчено.
При нагревании повреждённого покрытия выделяются вредные химические соединения, которые попадают в пищу и могут негативно сказаться на здоровье.
"Сразу отказывайтесь от сковородок со сколами, пузырями или трещинами на поверхности. Это прямой сигнал, что посуда больше не годится для готовки", — отметила Парецкая.
Чтобы тефлоновая сковорода прослужила дольше:
Тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.
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