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Не готовьте на старой тефлоновой сковороде: признаки, что она испортилась

1:51
Еда

Тефлоновая сковорода есть на каждой кухне, но не все хозяйки знают, что повреждённая посуда с антипригарным покрытием может быть опасна для здоровья. Патофизиолог Елена Парецкая объяснила, как распознать, что сковороду пора выбросить.

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

Срок службы тефлоновых сковородок

У любой сковороды есть срок годности. Согласно технологическим требованиям, алюминиевая сковорода с антипригарным покрытием рассчитана примерно на 1 000 циклов нагрева. В среднем это 2 года активного использования.

Признаки, что сковороду пора заменить

Чтобы понять, пришла ли сковорода в негодность, обратите внимание на её внешний вид:

  • Проблески металла на дне.
  • Трещины и царапины на поверхности и бортиках.
  • Сколы, вздутие или пузыри на покрытии.
  • Выгнутое дно, которое мешает равномерному нагреву.

Важно! Не всегда дефекты видны визуально. Если еда начала прилипать и пригорать, хотя раньше этого не происходило, это верный признак того, что покрытие испорчено.

Почему повреждённая сковорода опасна

При нагревании повреждённого покрытия выделяются вредные химические соединения, которые попадают в пищу и могут негативно сказаться на здоровье.

"Сразу отказывайтесь от сковородок со сколами, пузырями или трещинами на поверхности. Это прямой сигнал, что посуда больше не годится для готовки", — отметила Парецкая.

Как продлить срок службы сковороды

Чтобы тефлоновая сковорода прослужила дольше:

  • Не используйте абразивные губки и агрессивные чистящие средства.
  • Мойте вручную — посудомоечные машины часто повреждают покрытие.
  • Избегайте металлических лопаток и ложек.

Уточнения

 Тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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