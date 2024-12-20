Готовите речную рыбу? Как сделать её безопасной для здоровья

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Речная рыба — полезный продукт, но она нередко становится источником паразитов. Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко объяснила, как правильно обрабатывать рыбу, чтобы избежать заражения гельминтозом.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

Почему речная рыба опасна

Речная рыба часто заражена паразитами, поэтому употреблять её в сыром или полусыром виде категорически запрещено. Чтобы продукт был безопасным, необходима тщательная термическая обработка:

варка,

тушение,

запекание.

Такой подход позволяет убить паразитов и предотвратить развитие гельминтоза.

Особенности употребления речной рыбы

Помимо опасности заражения, речная рыба содержит множество мелких костей, которые могут стать причиной травм:

Детям и пожилым людям рекомендуется есть только очищенную мякоть.

Людям с нарушениями глотания нужно особенно осторожно подходить к употреблению такой рыбы, поскольку застрявшая кость может вызвать тяжёлые последствия.

Какие продукты также несут риск заражения

Эксперты предупреждают, что паразиты и вредные бактерии часто встречаются не только в мясе, рыбе и морепродуктах, но и в овощах и фруктах. Наибольшую опасность представляют:

нарезанная и расфасованная дыня,

садовые помидоры,

листовая зелень,

картофель.

Все перечисленные продукты следует тщательно мыть или подвергать тепловой обработке перед употреблением.

Уточнения

Инфе́кция — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.



