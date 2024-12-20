Готовите речную рыбу? Как сделать её безопасной для здоровья

Речная рыба — полезный продукт, но она нередко становится источником паразитов. Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко объяснила, как правильно обрабатывать рыбу, чтобы избежать заражения гельминтозом.
Речная рыба часто заражена паразитами, поэтому употреблять её в сыром или полусыром виде категорически запрещено. Чтобы продукт был безопасным, необходима тщательная термическая обработка:
Такой подход позволяет убить паразитов и предотвратить развитие гельминтоза.
Помимо опасности заражения, речная рыба содержит множество мелких костей, которые могут стать причиной травм:
Эксперты предупреждают, что паразиты и вредные бактерии часто встречаются не только в мясе, рыбе и морепродуктах, но и в овощах и фруктах. Наибольшую опасность представляют:
Все перечисленные продукты следует тщательно мыть или подвергать тепловой обработке перед употреблением.
Инфе́кция — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
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