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Привычный продукт оказался опасен, но он в каждом холодильнике

1:09
Еда

Сливочное масло — привычный продукт на столах многих людей, но диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова советует ограничить его потребление. Специалист объяснила, почему этот продукт не подходит большинству.

Сливочное масло
Фото: https://za.pinterest.com/pin/808255464361301615/
Сливочное масло

Трансжиры в сливочном масле: чем они опасны

Сливочное масло содержит природные трансжиры, концентрация которых может достигать 7%. Дианова подчеркнула, что это довольно высокий показатель, а трансжиры оказывают негативное влияние на здоровье.

Их регулярное потребление может привести к:

  • повреждению эндотелия — внутренней оболочки сосудов,
  • развитию атеросклероза,
  • повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Эндотелий — самый чувствительный, и с него начинается атеросклероз, нарушение регуляции давления и гипертония", — отметила эксперт.

Чем заменить сливочное масло

Дианова рекомендует заменить сливочное масло на спреды или мягкий маргарин. Эти продукты производятся на основе растительных масел и содержат в разы меньше трансжиров — всего около 2%.

Уточнения

Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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