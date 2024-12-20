Привычный продукт оказался опасен, но он в каждом холодильнике

Сливочное масло — привычный продукт на столах многих людей, но диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова советует ограничить его потребление. Специалист объяснила, почему этот продукт не подходит большинству.
Сливочное масло содержит природные трансжиры, концентрация которых может достигать 7%. Дианова подчеркнула, что это довольно высокий показатель, а трансжиры оказывают негативное влияние на здоровье.
"Эндотелий — самый чувствительный, и с него начинается атеросклероз, нарушение регуляции давления и гипертония", — отметила эксперт.
Дианова рекомендует заменить сливочное масло на спреды или мягкий маргарин. Эти продукты производятся на основе растительных масел и содержат в разы меньше трансжиров — всего около 2%.
Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
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