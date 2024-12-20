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Самая полезная ягода для сердца и сосудов: кому особенно полезна

1:36
Еда

Ежевика — это не только вкусная ягода с насыщенным фиолетовым оттенком, но и настоящий кладезь полезных веществ. Врач Елена Малышева рассказала, почему эта ягода особенно полезна людям, страдающим атеросклерозом и другими сосудистыми заболеваниями.

Ежевика
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Ежевика

Витамины C и K для здоровья сосудов

В каждой ягоде ежевики содержится большое количество витамина C и витамина K.

  • Витамин C укрепляет сосуды и помогает организму бороться с воспалениями.
  • Витамин K улучшает свертываемость крови, ускоряя заживление ран и предотвращая кровоизлияния.

Такой состав делает ежевику незаменимой для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.

Антоцианы против рака и болезней сосудов

Ежевике её характерный фиолетовый цвет придают антоцианы — особые вещества, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами.

  • Они снижают риски развития атеросклероза,
  • Помогают предотвратить онкологические заболевания.

Регулярное употребление ягод способствует защите организма от свободных радикалов и укрепляет здоровье.

Как выбрать качественную ежевику

Чтобы ежевика принесла максимум пользы, важно правильно её выбрать:

  • Целостность: ягоды должны быть плотными и блестящими.
  • Цвет: светлая сердцевина — признак свежести.

Отсутствие повреждений: если ягоды помятые или с признаками гнили, от покупки лучше отказаться.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). 

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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