Самая полезная ягода для сердца и сосудов: кому особенно полезна

Ежевика — это не только вкусная ягода с насыщенным фиолетовым оттенком, но и настоящий кладезь полезных веществ. Врач Елена Малышева рассказала, почему эта ягода особенно полезна людям, страдающим атеросклерозом и другими сосудистыми заболеваниями.
В каждой ягоде ежевики содержится большое количество витамина C и витамина K.
Такой состав делает ежевику незаменимой для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.
Ежевике её характерный фиолетовый цвет придают антоцианы — особые вещества, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами.
Регулярное употребление ягод способствует защите организма от свободных радикалов и укрепляет здоровье.
Чтобы ежевика принесла максимум пользы, важно правильно её выбрать:
Отсутствие повреждений: если ягоды помятые или с признаками гнили, от покупки лучше отказаться.
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).
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