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Селёдка на новогоднем столе: как выбрать свежую и полезную рыбу

1:42
Еда

Сельдь — один из самых полезных и бюджетных вариантов морской рыбы, который может заменить дорогие сорта вроде лосося. Диетолог Анна Белоусова рассказала, чем полезна селёдка и как выбрать качественный продукт.

Маринованная сельдь
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь

Чем полезна сельдь

Сельдь относится к полужирным сортам рыбы: в ней умеренное количество жира, зато полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 — достаточно. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают работу мозга.

Кроме того, в сельди содержится:

  • Полноценный белок, который легко усваивается организмом,
  • Кальций и фосфор, укрепляющие кости и зубы,
  • Другие важные микроэлементы, типичные для морепродуктов.

Кому стоит ограничить потребление селёдки

Несмотря на пользу, диетолог предупреждает, что солёная сельдь не подходит людям с:

  • гипертонией,
  • заболеваниями сердца,
  • ожирением,
  • нарушениями работы эндокринной системы.

Для таких групп важно ограничить потребление селёдки из-за высокого содержания соли.

Как выбрать качественную сельдь

При покупке сельди, особенно к праздничному столу, стоит обратить внимание на несколько признаков:

  • Глаза. У свежей рыбы глаза должны быть прозрачными, без жёлтизны или помутнения.
  • Чешуя. Качественная сельдь имеет чистую, блестящую чешую без налёта, слизи и пятен.
  • Запах. Определить свежесть по запаху сложно: соль часто скрывает недостатки продукта. Поэтому особое внимание нужно уделить внешнему виду рыбы.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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