Селёдка на новогоднем столе: как выбрать свежую и полезную рыбу

Сельдь — один из самых полезных и бюджетных вариантов морской рыбы, который может заменить дорогие сорта вроде лосося. Диетолог Анна Белоусова рассказала, чем полезна селёдка и как выбрать качественный продукт.
Сельдь относится к полужирным сортам рыбы: в ней умеренное количество жира, зато полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 — достаточно. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают работу мозга.
Несмотря на пользу, диетолог предупреждает, что солёная сельдь не подходит людям с:
Для таких групп важно ограничить потребление селёдки из-за высокого содержания соли.
При покупке сельди, особенно к праздничному столу, стоит обратить внимание на несколько признаков:
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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