Селёдка на новогоднем столе: как выбрать свежую и полезную рыбу

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Сельдь — один из самых полезных и бюджетных вариантов морской рыбы, который может заменить дорогие сорта вроде лосося. Диетолог Анна Белоусова рассказала, чем полезна селёдка и как выбрать качественный продукт.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Чем полезна сельдь

Сельдь относится к полужирным сортам рыбы: в ней умеренное количество жира, зато полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 — достаточно. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают работу мозга.

Кроме того, в сельди содержится:

Полноценный белок, который легко усваивается организмом,

Кальций и фосфор, укрепляющие кости и зубы,

Другие важные микроэлементы, типичные для морепродуктов.

Кому стоит ограничить потребление селёдки

Несмотря на пользу, диетолог предупреждает, что солёная сельдь не подходит людям с:

гипертонией,

заболеваниями сердца,

ожирением,

нарушениями работы эндокринной системы.

Для таких групп важно ограничить потребление селёдки из-за высокого содержания соли.

Как выбрать качественную сельдь

При покупке сельди, особенно к праздничному столу, стоит обратить внимание на несколько признаков:

Глаза. У свежей рыбы глаза должны быть прозрачными, без жёлтизны или помутнения.

Чешуя. Качественная сельдь имеет чистую, блестящую чешую без налёта, слизи и пятен.

Запах. Определить свежесть по запаху сложно: соль часто скрывает недостатки продукта. Поэтому особое внимание нужно уделить внешнему виду рыбы.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



