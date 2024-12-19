От манки до болезней: как популярное блюдо влияет на уровень сахара и пищеварение

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша остаётся одним из самых популярных блюд в детском и взрослом рационе. Однако врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что пользы от знаменитой "манки" практически нет. Более того, её регулярное употребление может привести к проблемам со здоровьем.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Из чего состоит манная каша

В эфире программы "О самом главном" Мясников рассказал, что манная крупа состоит преимущественно из крахмала и углеводов. Эти компоненты вызывают моментальный скачок сахара в крови.

"Повышение уровня глюкозы приводит к резкому выбросу инсулина, а это уже прямая причина многих серьёзных заболеваний", — подчеркнул эксперт.

Чем опасна манка при регулярном употреблении

Помимо отсутствия пользы, манная каша может негативно сказаться на пищеварении, особенно если есть её ежедневно. Взрослым и детям стоит ограничивать количество этого продукта в рационе, чтобы избежать:

проблем с обменом веществ,

резких скачков сахара в крови,

расстройств пищеварительной системы.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.





