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От манки до болезней: как популярное блюдо влияет на уровень сахара и пищеварение

1:09
Еда

Манная каша остаётся одним из самых популярных блюд в детском и взрослом рационе. Однако врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что пользы от знаменитой "манки" практически нет. Более того, её регулярное употребление может привести к проблемам со здоровьем.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Из чего состоит манная каша

В эфире программы "О самом главном"  Мясников рассказал, что манная крупа состоит преимущественно из крахмала и углеводов. Эти компоненты вызывают моментальный скачок сахара в крови.

"Повышение уровня глюкозы приводит к резкому выбросу инсулина, а это уже прямая причина многих серьёзных заболеваний", — подчеркнул эксперт.

Чем опасна манка при регулярном употреблении

Помимо отсутствия пользы, манная каша может негативно сказаться на пищеварении, особенно если есть её ежедневно. Взрослым и детям стоит ограничивать количество этого продукта в рационе, чтобы избежать:

  • проблем с обменом веществ,
  • резких скачков сахара в крови,
  • расстройств пищеварительной системы.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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