От манки до болезней: как популярное блюдо влияет на уровень сахара и пищеварение

Манная каша остаётся одним из самых популярных блюд в детском и взрослом рационе. Однако врач и телеведущий Александр Мясников утверждает, что пользы от знаменитой "манки" практически нет. Более того, её регулярное употребление может привести к проблемам со здоровьем.
В эфире программы "О самом главном" Мясников рассказал, что манная крупа состоит преимущественно из крахмала и углеводов. Эти компоненты вызывают моментальный скачок сахара в крови.
"Повышение уровня глюкозы приводит к резкому выбросу инсулина, а это уже прямая причина многих серьёзных заболеваний", — подчеркнул эксперт.
Помимо отсутствия пользы, манная каша может негативно сказаться на пищеварении, особенно если есть её ежедневно. Взрослым и детям стоит ограничивать количество этого продукта в рационе, чтобы избежать:
Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.