Лучшее средство от похмелья на новогоднем столе

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодний стол редко можно назвать полезным, но одно блюдо выгодно выделяется на фоне остальных угощений. Врач Андрей Тяжельников рассказал, почему холодец можно считать самым полезным праздничным блюдом.

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Коллаген — основа пользы холодца

Холодец богат коллагеном — белком, который отвечает за здоровье соединительных тканей: кожи, сухожилий, хрящей и костей. Благодаря длительной термической обработке коллаген становится легкоусваиваемым.

"Такое питание положительно влияет на плотность костей и делает кожу более эластичной", — подчеркнул Тяжельников.

Глицин помогает справиться с токсинами

Холодец содержит аминокислоту глицин, которая помогает нейтрализовать токсины и облегчить похмелье. Именно поэтому закуска особенно уместна на новогоднем застолье.

Как холодец снижает воздействие алкоголя

Помимо прочего, холодец готовится на основе плотного и вязкого бульона. Он обволакивает стенки желудка, замедляя всасывание алкоголя и снижая его негативное влияние на организм.

Уточнения

Холоде́ц — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе. Обычно холодец подают к столу с хреном или горчицей.



