Лучшее средство от похмелья на новогоднем столе

Новогодний стол редко можно назвать полезным, но одно блюдо выгодно выделяется на фоне остальных угощений. Врач Андрей Тяжельников рассказал, почему холодец можно считать самым полезным праздничным блюдом.
Холодец богат коллагеном — белком, который отвечает за здоровье соединительных тканей: кожи, сухожилий, хрящей и костей. Благодаря длительной термической обработке коллаген становится легкоусваиваемым.
"Такое питание положительно влияет на плотность костей и делает кожу более эластичной", — подчеркнул Тяжельников.
Холодец содержит аминокислоту глицин, которая помогает нейтрализовать токсины и облегчить похмелье. Именно поэтому закуска особенно уместна на новогоднем застолье.
Помимо прочего, холодец готовится на основе плотного и вязкого бульона. Он обволакивает стенки желудка, замедляя всасывание алкоголя и снижая его негативное влияние на организм.
Холоде́ц — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе. Обычно холодец подают к столу с хреном или горчицей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.