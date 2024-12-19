Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, которые работают лучше антибиотиков
Банные веники из Удмуртии покорили сердца людей по всему миру
Секреты заморозки огурцов: как сохранить вкус и текстуру
В каких странах опасно отдыхать на этот Новый год
Почему кошка ест неохотно: возможные проблемы
Руки и ноги целы! Как безопасно собрать разбитое стекло в квартире
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника

Лучшее средство от похмелья на новогоднем столе

1:10
Еда

Новогодний стол редко можно назвать полезным, но одно блюдо выгодно выделяется на фоне остальных угощений. Врач Андрей Тяжельников рассказал, почему холодец можно считать самым полезным праздничным блюдом.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Коллаген — основа пользы холодца

Холодец богат коллагеном — белком, который отвечает за здоровье соединительных тканей: кожи, сухожилий, хрящей и костей. Благодаря длительной термической обработке коллаген становится легкоусваиваемым.

"Такое питание положительно влияет на плотность костей и делает кожу более эластичной", — подчеркнул Тяжельников.

Глицин помогает справиться с токсинами

Холодец содержит аминокислоту глицин, которая помогает нейтрализовать токсины и облегчить похмелье. Именно поэтому закуска особенно уместна на новогоднем застолье.

Как холодец снижает воздействие алкоголя

Помимо прочего, холодец готовится на основе плотного и вязкого бульона. Он обволакивает стенки желудка, замедляя всасывание алкоголя и снижая его негативное влияние на организм.

Уточнения

Холоде́ц — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе. Обычно холодец подают к столу с хреном или горчицей. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут
Еда и рецепты
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут Аудио 
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению
Новости спорта
Мощные плечи быстро появятся, благодаря этому упражнению Аудио 
Джинсы, которые снова в моде: как носить их этой зимой
Красота и стиль
Джинсы, которые снова в моде: как носить их этой зимой Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?
Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга
Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении
Как не набрать лишний вес за праздничным столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.