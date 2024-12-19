Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — неизменный атрибут праздничного стола, особенно в Новый год. Но чтобы этот деликатес был не только вкусным, но и безопасным, важно внимательно изучить состав на упаковке. Эксперты рассказали, какие добавки допустимы, а от каких лучше отказаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Puschinka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красная икра

Что должно быть в составе красной икры

По ГОСТу, качественная красная икра должна содержать:

икру лососевых рыб,

небольшое количество масла и соли,

разрешённые консерванты (не более двух).

Слишком длинный список ингредиентов — повод насторожиться.

Безопасные консерванты

Некоторые пищевые добавки, несмотря на «страшные» коды Е, абсолютно безопасны для здоровья. Если на упаковке указаны следующие консерванты, икру можно смело покупать:

Е422 (глицерин) — сохраняет влагу и предотвращает пересыхание икры,

Е202 (сорбат калия) — защищает продукт от плесени и бактерий,

Е211 (бензоат натрия) — продлевает срок хранения и предотвращает порчу.

Эти вещества безопасны при употреблении в допустимых количествах и разрешены в пищевой промышленности.

Опасный консервант: Е239

Если в составе красной икры обнаружен Е239 (уротропин), от покупки стоит отказаться. Это вещество было запрещено ещё в 2009 году, так как в кислой среде оно превращается в формальдегид — токсичный яд, который негативно влияет на:

нервную систему,

печень и почки,

зрение.

Уточнения

Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.



