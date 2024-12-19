Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке

Красная икра — неизменный атрибут праздничного стола, особенно в Новый год. Но чтобы этот деликатес был не только вкусным, но и безопасным, важно внимательно изучить состав на упаковке. Эксперты рассказали, какие добавки допустимы, а от каких лучше отказаться.
По ГОСТу, качественная красная икра должна содержать:
Слишком длинный список ингредиентов — повод насторожиться.
Некоторые пищевые добавки, несмотря на «страшные» коды Е, абсолютно безопасны для здоровья. Если на упаковке указаны следующие консерванты, икру можно смело покупать:
Е422 (глицерин) — сохраняет влагу и предотвращает пересыхание икры,
Е202 (сорбат калия) — защищает продукт от плесени и бактерий,
Е211 (бензоат натрия) — продлевает срок хранения и предотвращает порчу.
Эти вещества безопасны при употреблении в допустимых количествах и разрешены в пищевой промышленности.
Если в составе красной икры обнаружен Е239 (уротропин), от покупки стоит отказаться. Это вещество было запрещено ещё в 2009 году, так как в кислой среде оно превращается в формальдегид — токсичный яд, который негативно влияет на:
Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.
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