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Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга

1:24
Еда

Считается, что шоколад и орехи помогают детям учиться лучше, но врачи с этим не согласны. В программе «Жить здорово!»  Елена Малышева назвала продукты, которые действительно способны улучшить успеваемость школьников.

печень
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
печень

Баранья печень для энергии и железа

Баранья печень — важный источник витамина B и железа. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании энергии, а также помогают лучше усваивать информацию и концентрироваться на уроках.

Скумбрия — источник Омега-3

Скумбрия, как и другие жирные виды рыбы, богата жирными кислотами Омега-3. Они улучшают работу мозга, повышают внимание и память. Регулярное употребление рыбы позволяет детям справляться с учебной нагрузкой гораздо легче.

Масло зародышей пшеницы для мозга и антиоксидантов

Масло зародышей пшеницы содержит витамин Е, который известен своим мощным антиоксидантным эффектом. Учёные доказали, что недостаток витамина Е напрямую влияет на успеваемость: дети с его дефицитом учатся хуже на 29% по сравнению с одноклассниками.

Для ощутимого результата достаточно одной столовой ложки масла в день. Это поддержит здоровье мозга и общее состояние организма.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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