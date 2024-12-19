Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что шоколад и орехи помогают детям учиться лучше, но врачи с этим не согласны. В программе «Жить здорово!» Елена Малышева назвала продукты, которые действительно способны улучшить успеваемость школьников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain печень

Баранья печень для энергии и железа

Баранья печень — важный источник витамина B и железа. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании энергии, а также помогают лучше усваивать информацию и концентрироваться на уроках.

Скумбрия — источник Омега-3

Скумбрия, как и другие жирные виды рыбы, богата жирными кислотами Омега-3. Они улучшают работу мозга, повышают внимание и память. Регулярное употребление рыбы позволяет детям справляться с учебной нагрузкой гораздо легче.

Масло зародышей пшеницы для мозга и антиоксидантов

Масло зародышей пшеницы содержит витамин Е, который известен своим мощным антиоксидантным эффектом. Учёные доказали, что недостаток витамина Е напрямую влияет на успеваемость: дети с его дефицитом учатся хуже на 29% по сравнению с одноклассниками.

Для ощутимого результата достаточно одной столовой ложки масла в день. Это поддержит здоровье мозга и общее состояние организма.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.





