Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга

Считается, что шоколад и орехи помогают детям учиться лучше, но врачи с этим не согласны. В программе «Жить здорово!» Елена Малышева назвала продукты, которые действительно способны улучшить успеваемость школьников.
Баранья печень — важный источник витамина B и железа. Эти элементы играют ключевую роль в поддержании энергии, а также помогают лучше усваивать информацию и концентрироваться на уроках.
Скумбрия, как и другие жирные виды рыбы, богата жирными кислотами Омега-3. Они улучшают работу мозга, повышают внимание и память. Регулярное употребление рыбы позволяет детям справляться с учебной нагрузкой гораздо легче.
Масло зародышей пшеницы содержит витамин Е, который известен своим мощным антиоксидантным эффектом. Учёные доказали, что недостаток витамина Е напрямую влияет на успеваемость: дети с его дефицитом учатся хуже на 29% по сравнению с одноклассниками.
Для ощутимого результата достаточно одной столовой ложки масла в день. Это поддержит здоровье мозга и общее состояние организма.
Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.
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