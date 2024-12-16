Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — это не только вкусная закуска, но и полезная заготовка для приготовления салатов, щей и других блюд. Однако одна ошибка может испортить всё: капуста станет слишком кислой, мягкой или даже слизкой. Чтобы этого избежать, следуйте трём основным правилам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Квашеная капуста

Нарезка: толщина имеет значение

Для квашения капусту нельзя шинковать слишком тонко.

Почему это важно? Если нарезать капусту тоньше 3-5 мм, она выделит слишком много сока. Это усилит брожение, но вскоре активность молочнокислых бактерий снизится. В итоге в заготовке начнут размножаться нежелательные микроорганизмы.

Если нарезать капусту тоньше 3-5 мм, она выделит слишком много сока. Это усилит брожение, но вскоре активность молочнокислых бактерий снизится. В итоге в заготовке начнут размножаться нежелательные микроорганизмы. Рекомендация: нарезайте капусту полосками толщиной от 3 до 5 мм, чтобы обеспечить стабильное и правильное брожение.

Пропорции: баланс ингредиентов

Нарушение пропорций может повлиять на текстуру и вкус капусты.

Морковь : она должна составлять не более 10 % от общего веса капусты. Избыток моркови активирует брожение, что сделает заготовку слизкой и мягкой.

: она должна составлять не более 10 % от общего веса капусты. Избыток моркови активирует брожение, что сделает заготовку слизкой и мягкой. Рассол: капусту необходимо полностью покрывать рассолом. Его недостаток может привести к излишней сухости и нарушению ферментации.

Температура: создайте идеальные условия

Капуста любит стабильное тепло.

Оптимальная температура : 18-21 °C.

: 18-21 °C. Ошибка: не оставляйте квашеную капусту вблизи отопительных приборов. При слишком высокой температуре процесс ферментации может пойти неправильно, и исправить заготовку уже не удастся.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

