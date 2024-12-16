Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тина Канделаки и Лариса Долина попали под санкции ЕС: дестабилизировали Европу
Аспирин в саду: неожиданный помощник для ваших цветов
Олимпийский чемпион Васильев обвинил Международный союз биатлонистов в русофобии
Пять способов подкачать колесо в дороге: советы и предупреждения
Киберподразделение на Бали — как нарушителей визового режима вычисляют через соцсети
13 школьников и студентов отправились в Антарктиду для научных исследований
Цены на натуральную икру выросли — россияне переходят на имитированную
Преимущества и недостатки предварительной покупки семян для вашего сада
Как приготовить изысканные свекольные шарики по-грузински

Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски

1:44
Еда

Квашеная капуста — это не только вкусная закуска, но и полезная заготовка для приготовления салатов, щей и других блюд. Однако одна ошибка может испортить всё: капуста станет слишком кислой, мягкой или даже слизкой. Чтобы этого избежать, следуйте трём основным правилам.

Квашеная капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Квашеная капуста

Нарезка: толщина имеет значение

Для квашения капусту нельзя шинковать слишком тонко.

  • Почему это важно? Если нарезать капусту тоньше 3-5 мм, она выделит слишком много сока. Это усилит брожение, но вскоре активность молочнокислых бактерий снизится. В итоге в заготовке начнут размножаться нежелательные микроорганизмы.
  • Рекомендация: нарезайте капусту полосками толщиной от 3 до 5 мм, чтобы обеспечить стабильное и правильное брожение.

Пропорции: баланс ингредиентов

Нарушение пропорций может повлиять на текстуру и вкус капусты.

  • Морковь: она должна составлять не более 10 % от общего веса капусты. Избыток моркови активирует брожение, что сделает заготовку слизкой и мягкой.
  • Рассол: капусту необходимо полностью покрывать рассолом. Его недостаток может привести к излишней сухости и нарушению ферментации.

Температура: создайте идеальные условия

Капуста любит стабильное тепло.

  • Оптимальная температура: 18-21 °C.
  • Ошибка: не оставляйте квашеную капусту вблизи отопительных приборов. При слишком высокой температуре процесс ферментации может пойти неправильно, и исправить заготовку уже не удастся.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Авто
Какой тип привода лучше на зимних дорогах Аудио 
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа
Еда и рецепты
Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи
Последние материалы
Тина Канделаки и Лариса Долина попали под санкции ЕС: дестабилизировали Европу
Аспирин в саду: неожиданный помощник для ваших цветов
Олимпийский чемпион Васильев обвинил Международный союз биатлонистов в русофобии
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Пять способов подкачать колесо в дороге: советы и предупреждения
Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски
Киберподразделение на Бали — как нарушителей визового режима вычисляют через соцсети
13 школьников и студентов отправились в Антарктиду для научных исследований
Цены на натуральную икру выросли — россияне переходят на имитированную
Преимущества и недостатки предварительной покупки семян для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.