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Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут

2:23
Еда

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо, чтобы перекусить днём или вечером, но не готовы тратить много времени, эти тосты с аппетитной намазкой — идеальный вариант. Они готовятся быстро и легко, а основой служат обычные мясные консервы.

Намазка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Намазка

Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда вечером после работы хочется перекусить, но нет желания или сил готовить сложные блюда. В таких случаях тосты становятся настоящим спасением. Они не только утоляют голод, но и готовятся всего за несколько минут. Для этого вам понадобятся хлеб, чеснок, сковорода, масло и дополнительные ингредиенты по вкусу, такие как тартар, колбаса, кетчуп или что-то другое.

Главная их составляющая — мясные консервы, которые делают рецепт простым, экономичным и вкусным.

Ингредиенты:

  • 3 банки мясных консервов,
  • 3 луковицы (лучше взять лук-шалот),
  • 10 филе анчоусов,
  • 5 ст. л. каперсов,
  • 12 солёных корнишонов,
  • 3 горсти нарезанной петрушки,
  • 100 мл горчицы,
  • 5 зубчиков чеснока,
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с приготовления намазки. Откройте три банки мясных консервов и переложите содержимое в миску.
  2. Возьмите три шалота и мелко нарежьте их, добавьте к мясу.
  3. Затем нарежьте 10 филе анчоусов и тоже положите в миску.
  4. Добавьте пять ложек каперсов (их резать не нужно) и двенадцать нарезанных солёных корнишонов. Также бросьте три горсти нарезанной петрушки. Всё тщательно перемешайте.
  5. В миску положите 100 мл горчицы и пять зубчиков чеснока, снова перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Намазка готова.
  6. Теперь приготовьте тосты. Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они будут почти готовы, поставьте их в духовку ещё на несколько минут. Это придаст тостам хрустящую корочку и уменьшит количество жира.
  7. Когда тосты будут готовы, вытащите их из духовки, намажьте каждый зубчиком чеснока и подавайте с приготовленной намазкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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