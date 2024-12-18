Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо, чтобы перекусить днём или вечером, но не готовы тратить много времени, эти тосты с аппетитной намазкой — идеальный вариант. Они готовятся быстро и легко, а основой служат обычные мясные консервы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка

Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда вечером после работы хочется перекусить, но нет желания или сил готовить сложные блюда. В таких случаях тосты становятся настоящим спасением. Они не только утоляют голод, но и готовятся всего за несколько минут. Для этого вам понадобятся хлеб, чеснок, сковорода, масло и дополнительные ингредиенты по вкусу, такие как тартар, колбаса, кетчуп или что-то другое.

Главная их составляющая — мясные консервы, которые делают рецепт простым, экономичным и вкусным.

Ингредиенты:

3 банки мясных консервов,

3 луковицы (лучше взять лук-шалот),

10 филе анчоусов,

5 ст. л. каперсов,

12 солёных корнишонов,

3 горсти нарезанной петрушки,

100 мл горчицы,

5 зубчиков чеснока,

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Начните с приготовления намазки. Откройте три банки мясных консервов и переложите содержимое в миску. Возьмите три шалота и мелко нарежьте их, добавьте к мясу. Затем нарежьте 10 филе анчоусов и тоже положите в миску. Добавьте пять ложек каперсов (их резать не нужно) и двенадцать нарезанных солёных корнишонов. Также бросьте три горсти нарезанной петрушки. Всё тщательно перемешайте. В миску положите 100 мл горчицы и пять зубчиков чеснока, снова перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Намазка готова. Теперь приготовьте тосты. Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они будут почти готовы, поставьте их в духовку ещё на несколько минут. Это придаст тостам хрустящую корочку и уменьшит количество жира. Когда тосты будут готовы, вытащите их из духовки, намажьте каждый зубчиком чеснока и подавайте с приготовленной намазкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.



Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

