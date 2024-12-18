Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо, чтобы перекусить днём или вечером, но не готовы тратить много времени, эти тосты с аппетитной намазкой — идеальный вариант. Они готовятся быстро и легко, а основой служат обычные мясные консервы.
Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда вечером после работы хочется перекусить, но нет желания или сил готовить сложные блюда. В таких случаях тосты становятся настоящим спасением. Они не только утоляют голод, но и готовятся всего за несколько минут. Для этого вам понадобятся хлеб, чеснок, сковорода, масло и дополнительные ингредиенты по вкусу, такие как тартар, колбаса, кетчуп или что-то другое.
Главная их составляющая — мясные консервы, которые делают рецепт простым, экономичным и вкусным.
Ингредиенты:
Приготовление
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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