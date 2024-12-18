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Пересолили салат? Вот как исправить вкус за минуту

1:34
Еда

Слишком много соли в салате? Не спешите выбрасывать блюдо — проблему можно легко исправить, используя несколько простых хитростей. Эксперты поделились способами, как спасти пересоленный салат.

Салат
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Способы спасения пересоленного салата

Добавьте крахмалистые продукты

Если в салате уже есть ингредиенты, такие как рис, картофель, свёкла или морковь, добавьте их ещё немного. Эти продукты прекрасно впитывают излишки соли.

Замените заправку

Для салатов с отварными овощами, мясом, рыбой или колбасой попробуйте заменить майонез на сметану. Её нейтральный вкус помогает смягчить солёность. Также подойдут любые жирные продукты без соли: авокадо, сливочный соус, творожный сыр или яйца.

Добавьте больше свежих овощей

Увеличьте количество огурцов, помидоров и зелени. Это снизит концентрацию соли в общем объёме салата.

"Промойте" салат

Салаты из свежих овощей с масляной заправкой можно промыть под струёй воды. Затем просто дайте стечь жидкости — вкус от этого не пострадает.

Используйте кислоту

Если рецепт позволяет, добавьте немного лимонного сока или винного уксуса. Кислота отвлечёт внимание от солёности, но важно не переборщить, чтобы не изменить вкус блюда слишком сильно.

Эти простые советы помогут спасти пересоленный салат и избежать разочарований за столом.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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