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Секрет стройности и крепкого здоровья: все говорят только о сельдерее

1:19
Еда

Сельдерей всё чаще становится предметом обсуждений благодаря своим полезным свойствам. О его влиянии на здоровье и способах употребления рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Полезные свойства сельдерея

Сельдерей богат клетчаткой, которая помогает наладить пищеварение и поддерживает работу кишечника. Кроме того, клетчатка создаёт ощущение сытости, что делает сельдерей идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом.

Не отстаёт сельдерей и по содержанию витаминов. В его составе есть витамины A, C и K, а также минералы, такие как калий и фолат. Витамин C укрепляет иммунитет, а витамин K способствует здоровью костей. Благодаря противовоспалительным свойствам сельдерей также помогает снизить риск развития хронических заболеваний.

Как употреблять сельдерей

Сельдерей универсален и легко вписывается в рацион. Как отмечает Королева, его можно добавлять в салаты, смузи или использовать как закуску с хумусом. Также сельдерей прекрасно подходит для варки или тушения с другими овощами. Это делает его отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Самый известный вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens) — распространённая овощная культура.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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