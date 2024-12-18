Сочная телятина в молочном соусе — нежное и несложное в приготовлении горячее для особых случаев

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Это великолепное мясное блюдо, которое станет украшением любого стола. Оно идеально подходит для особых случаев: воскресного обеда, праздников, таких как Рождество или Новый год, или просто для того, чтобы порадовать себя и своих близких на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мясо с рисом

Для приготовления этого блюда вам понадобятся простые ингредиенты, а использование молока сделает его еще более нежным и сливочным. Вы можете подавать его с различными гарнирами: запечённым картофелем или овощами.

Ингредиенты (на 6-8 порций):

1 кг телятины

1 л молока

1 луковица

1 морковь

1 палочка сельдерея

Розмарин по вкусу

Оливковое масло Extra Virgin по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление:

Налейте оливковое масло первого холодного отжима в кастрюлю с высокими стенками. Добавьте нарезанные морковь, лук и сельдерей и обжарьте их. Посолите жаркое, втирая в него соль руками, чтобы она попала внутрь, и выложите в кастрюлю с овощами. Обжарьте мясо с обеих сторон и накройте крышкой. Когда мясо станет золотисто-коричневым, влейте всё молоко, чтобы оно покрыло его. Уменьшите огонь и дайте настояться под крышкой в течение 1 часа. Время от времени проверяйте, не высыхает ли молоко слишком быстро. Если это происходит, добавьте ещё. Когда вы заметите, что вилка хорошо протыкает мясо, снимите крышку и, если жидкость ещё осталась, дайте ей высохнуть. Если же жидкость загустела, выключите газ и дайте ей остыть. Когда мясо остынет, нарежьте его ломтиками и подавайте, поливая ломтики соусом и молоком, образовавшимися в процессе приготовления.

Вот и всё! Молочное жаркое готово! Это блюдо из мяса — мягкое, нежное, вкусное и сочное.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.



Жарко́е — мясное блюдо, фактически — жареное мясо.



