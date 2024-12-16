Как приготовить изысканные свекольные шарики по-грузински

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой, но изысканный рецепт пригодится не только для праздничного стола, но и для повседневных застолий. Закуска готовится из натуральных ингредиентов, не содержит уксуса или консервантов, а потому подходит для тех, кто ценит здоровье и вкус.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Что потребуется:

400 г свеклы,

150 г грецких орехов,

3 зубчика чеснока,

0,5 ч. л. молотого мускатного ореха,

0,5 ч. л. хмели-сунели,

0,5 ч. л. сушёной кинзы,

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Подготовка свеклы : отварите свеклу до мягкости, очистите и измельчите её с помощью мясорубки или тёрки.

: отварите свеклу до мягкости, очистите и измельчите её с помощью мясорубки или тёрки. Ореховая крошка : подсушите грецкие орехи на сухой сковороде (по желанию) и измельчите их в крошку — это можно сделать с помощью ножа, блендера или ступки.

: подсушите грецкие орехи на сухой сковороде (по желанию) и измельчите их в крошку — это можно сделать с помощью ножа, блендера или ступки. Специи и чеснок : пропустите чеснок через пресс, добавьте к нему хмели-сунели, молотый мускатный орех, сушёную кинзу, соль и перец. Перемешайте, чтобы ароматы раскрылись.

: пропустите чеснок через пресс, добавьте к нему хмели-сунели, молотый мускатный орех, сушёную кинзу, соль и перец. Перемешайте, чтобы ароматы раскрылись. Смешивание : соедините измельчённую свеклу, чеснок со специями и ореховую массу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.

: соедините измельчённую свеклу, чеснок со специями и ореховую массу, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Формирование закуски: сформируйте из свекольной массы небольшие шарики и обваляйте их в ореховой крошке.

Выложите готовые шарики на тарелку, украсьте зеленью или свежими овощами и подавайте к столу.

Советы:

Для более яркого вкуса используйте свежую кинзу вместо сушёной.

Если хотите разнообразить текстуру, добавьте в свекольную массу немного мелко нарезанных орехов.

Эта закуска подойдёт для любого случая: от праздничного застолья до лёгкого ужина. Её можно приготовить заранее, чтобы освободить время для других блюд.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

