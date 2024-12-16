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Как приготовить изысканные свекольные шарики по-грузински

2:01
Еда

Этот простой, но изысканный рецепт пригодится не только для праздничного стола, но и для повседневных застолий. Закуска готовится из натуральных ингредиентов, не содержит уксуса или консервантов, а потому подходит для тех, кто ценит здоровье и вкус.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Что потребуется:

  • 400 г свеклы,
  • 150 г грецких орехов,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 0,5 ч. л. молотого мускатного ореха,
  • 0,5 ч. л. хмели-сунели,
  • 0,5 ч. л. сушёной кинзы,
  • соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  • Подготовка свеклы: отварите свеклу до мягкости, очистите и измельчите её с помощью мясорубки или тёрки.
  • Ореховая крошка: подсушите грецкие орехи на сухой сковороде (по желанию) и измельчите их в крошку — это можно сделать с помощью ножа, блендера или ступки.
  • Специи и чеснок: пропустите чеснок через пресс, добавьте к нему хмели-сунели, молотый мускатный орех, сушёную кинзу, соль и перец. Перемешайте, чтобы ароматы раскрылись.
  • Смешивание: соедините измельчённую свеклу, чеснок со специями и ореховую массу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  • Формирование закуски: сформируйте из свекольной массы небольшие шарики и обваляйте их в ореховой крошке.
    Выложите готовые шарики на тарелку, украсьте зеленью или свежими овощами и подавайте к столу.

Советы:

  • Для более яркого вкуса используйте свежую кинзу вместо сушёной.
  • Если хотите разнообразить текстуру, добавьте в свекольную массу немного мелко нарезанных орехов.

Эта закуска подойдёт для любого случая: от праздничного застолья до лёгкого ужина. Её можно приготовить заранее, чтобы освободить время для других блюд.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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