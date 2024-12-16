Как приготовить изысканные свекольные шарики по-грузински

Этот простой, но изысканный рецепт пригодится не только для праздничного стола, но и для повседневных застолий. Закуска готовится из натуральных ингредиентов, не содержит уксуса или консервантов, а потому подходит для тех, кто ценит здоровье и вкус.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла
Что потребуется:
400 г свеклы,
150 г грецких орехов,
3 зубчика чеснока,
0,5 ч. л. молотого мускатного ореха,
0,5 ч. л. хмели-сунели,
0,5 ч. л. сушёной кинзы,
соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
Подготовка свеклы: отварите свеклу до мягкости, очистите и измельчите её с помощью мясорубки или тёрки.
Ореховая крошка: подсушите грецкие орехи на сухой сковороде (по желанию) и измельчите их в крошку — это можно сделать с помощью ножа, блендера или ступки.
Специи и чеснок: пропустите чеснок через пресс, добавьте к нему хмели-сунели, молотый мускатный орех, сушёную кинзу, соль и перец. Перемешайте, чтобы ароматы раскрылись.
Смешивание: соедините измельчённую свеклу, чеснок со специями и ореховую массу, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Формирование закуски: сформируйте из свекольной массы небольшие шарики и обваляйте их в ореховой крошке. Выложите готовые шарики на тарелку, украсьте зеленью или свежими овощами и подавайте к столу.
Советы:
Для более яркого вкуса используйте свежую кинзу вместо сушёной.
Если хотите разнообразить текстуру, добавьте в свекольную массу немного мелко нарезанных орехов.
Эта закуска подойдёт для любого случая: от праздничного застолья до лёгкого ужина. Её можно приготовить заранее, чтобы освободить время для других блюд.
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).